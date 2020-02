Gisela, tras volver por segunda vez a 'Tu cara me suena', confiesa si concursaría en la próxima edición

Gisela volvió a subirse al escenario de 'Tu cara me suena' para interpretar '(I’ve had) The time of my life' junto al concursante Jorge González como Bill Medley y Jennifer Warnes.

La cantante, que acaba de aterrizar de Los Ángeles tras actuar en la gala de los Oscar, ha compartido con nosotros cómo ha vivido esta nueva aventura.

En su primera visita al programa, la cantante sorprendió con su faceta más rockera en la piel de Roxette.