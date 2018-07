Santiago Segura: “Julia debería ganar esta edición porque es una máquina, además la apadrino yo”

“Baila muy bien, canta fenomenalmente e imita que da gusto” así define Santiago Segura a su apadrinada Julia una niña andaluza muy risueña. Para ella ser una de las concursantes de Tu Cara me suena mini es “una experiencia única” y nos ha contado que le gusta todo del programa: “Me gusta cuando me peinan, me maquillan, cuando grabamos la gala”, asegura Julia.

Por su parte, Santiago Segura afirma: “Estoy entusisamado de volver a Tu cara me suena” y es que, tras muchos intentos Santiago todavía no ha logrado coronarse como el mejor imitador. Sin embargo, añade: “Esta vez, gracias a Julia, creo que podemos conseguirlo”.

Lo tendrán difícil dada la competencia pero lo que estará asegurado con esta pareja es la diversión.