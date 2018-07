Bárbara: "No tengo buenos recuerdos de la guerra de restaurantes en mi edición"

Vicens Hurtado Macho: ¿Qué opinas de Carlos? ¿Es normal tanto ego?

Hola Vicens, Carlos se define como asocial, explosivo...pero como una buena persona, con carácter, pero un buen tío. Supongo q no pensó en las consecuencias, de ser tan crítico y eso ha creado un revuelo mediático. A mí a nivel profesional, que es el que me interesa, siempre he dicho que destaca su creatividad y va a ser muy interesante ver su evolución, y desde luego saca buenos platos!

Mancheguita: ¿Qué te pareció la expulsión de Teresa? Me dio mucha pena era de mis favoritas y creo que merecía seguir más tiempo.

Pues sí, es una pena, Mancheguita, pero así son las reglas del juego, esto es un concurso. Top Chef es un gran reto! Pero también , tienes que pensar , que concursar es una oportunidad increíble. Vivir la experiencia es un regalo, así que alégrate un poco mujer! que Teresa estará encantada y tiene un futuro muy prometedor!

Rosita: ¿Qué recuerdos tienes tú de la Guerra de Restaurantes de tu edición? Qué consejos les darías a los concursantes para que no la líen?

Hola Rosita! Ni me lo mentes... Menuda tuve yo en la Guerra de Restaurantes!, en fin, hasta me cayó una botella en la cabeza y me abrí una brecha en mitad de la grabación! ... Les recomiendo que trabajen con respeto y sin perder los nervios. Que basen los platos en el alma del restaurante que les toque! Y que cuanto más tranquilo se está, mejor salen las cosas!

Tole: ¿Cuál es la música de gasolinera favorita de Bárbara?

Hola Tole,,soy muy "nonaino " me encantan los Chunguitos, Las Grecas, Peret, J.Valderrama, soy de cantar y música a todo volumen...

Bea98: En los Secretos de Top Chef preguntaron a los concursantes cuáles habían sido sus anteriores trabajos. ¿En qué has trabajado que no tenga nada que ver con la cocina?

Hola Bea98, pues yo lo cierto es que acabe estudios y empecé a estudiar cocina, así que solo hice de azafata un año en la feria de juguetes y cuidar niños cuando estudiaba en París . He tenido suerte y Siempre trabajos en Cocina que es lo que me apasiona desde niña!.