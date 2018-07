Bárbara Amorós: "No hay rival débil en Top Chef"

Noe22: Hola Bárbara, soy muy fan del programa y cocinillas amateur y el otro día no me gustó ver a Honorato a punto de tirar la toalla. ¿Qué te pareció a ti?, ¿en algún momento en tu edición pensaste en hacer lo mismo? bESOs

Hola Noe22Hay circunstancias que te superan con los nervios, todo se vive con mucha intensidad y si algún día no salen las cosas bien te sientes frustrado, yo , cuando me eliminaron hice un homenaje a un plato de Diego Guerrero sabiendo que era complicado ganar..no se si a eso se le puede llamar tirar la toalla...

Javixu: De los concursantes que quedan ¿cuál es para ti el rival más débil?

Hola Navixu, no hay rival débil en Top Chef, pero la experiencia para competir, es un grado, el tener una personalidad fuerte y la seguridad en uno mismo ayuda a afrontar los retos con más tranquilidad y eso si que puede hacer a un concursante Ganador!

Patito: Hola... ¿alguna vez te ha pasado un tierra trágame en la cocina como a David el otro día con la sacarina?

Patito, pues si, una vez en una pedida de mano con una vajilla antigua pintada a mano con los platos contados sin repuesto, porque estaban justos, se nos cayó al suelo un plato ,Así que menos mal que con pegamento pudimos recomponerlo! Cuando lo vi partido en 3 trozos !casi me muero, que nervios!

Paula: En el próximo programa vais a mi ciudad, Toledo en el impresionante Cigarral de las Mercedes. Conocías la ciudad?, ¿qué es lo que más te gusta de la gastronomía manchega?

Bueno Paula, contarte que El Cigarral, me impresionó mucho, es una de las fincas mas bonitas en la que he estado y las vistas son espectaculares! Toledo es de cuento! Preciosa ciudad.Y bueno, soy de buen comer, así que la Gastronomía Manchega me encanta, pero decirte que los gazpachos es uno de los platos estrella de mi padre y yo los preparo y me salen ricos, ricos.De hecho, hace un par de años me contrataron para hacer una muestra de Gastronomía Manchega en Valencia y me felicitaron los organizadores, diciendo que eran los Gazpachos mas ricos que habían comido!Y la Perdiz en escabeche, como viste en Top Chef, no se me da mal!