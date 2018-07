Bárbara Amorós elige los momentos más divertidos de la segunda edición

felizcomoperdiz: ¿Qué plato crees que hubieras hecho con los cinco ingredientes de la prueba de la bodega (vino tinto, gominolas, salmón, melocotón y pollo)?

Felizcomoperdiz, hola mira me parecen unos ingredientes complicados, la verdad que así en 5 min, hubiera sido una prueba muy difícil para mi, no soy mucho de salmón, y con vino tinto, gominolas, melocotón y pollo.. Supongo q hubiera tirado hacia la cocina oriental, pero no se como hubiera resuelto, la verdad.

chicota91: Me he alegrado de que pasase Marc a la semifinal, pero no me lo esperaba para nada. ¿Te sorprendió tanto como a mí? ¿Lo ves ganador? ¡Un saludo!

Chicota91 a mi no me sorprende, Marc es muy técnico, es un concursante que le ha cogido el hilo al concurso, y le deseo suerte. Quedan tres concursantes muy potentes, estoy segura que vamos a disfrutar!

canariona69: Esta edición está a punto de terminar. ¿Cuál ha sido el momento con el que te has reído más en lo que llevamos de concurso? ¡Gracias!

canariona69 me he reído mucho con Honorato , ha tenido muchos momentos, el de la Barbacoa, fue un Top moment, con el famoso hinojo y me reí también en la parsimonia de David en el mercado en Galicia, me hizo mucha gracia, porque hay q tenerlos cuadros, para mantener la calma. Me gusta mucho también Los Secretos de TopChef, salen muchas cosas en ambiente más relajado.



gaditano_saleroso: Si tuvieras que retomar el plato que ha empezado uno de los miembros del jurado, ¿con cuál de los tres te sentirías más cómoda?

Creo que mí cocina, a la que más se parece, es a la de Chicote, admiro muchísimo a Susi, pero el estilo oriental de Chicote , lo comparto, así que, me seria más sencillo seguro, continuar un plato suyo. Pero creo que me apañaría con los tres, porque me gusta mucho su cocina.