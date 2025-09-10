Antena 3 LogoAntena3
El Rosco más extraño entre Manu y Rosa: un fallo en el último segundo y un triunfo con ‘sólo’ 20 aciertos

Rosa se ha visto obligada a arriesgar a pesar de que parecía contar con ventaja, con empate a 19 aciertos desequilibrado por un fallo de Manu.

Alberto Mendo
Las cosas no son siempre lo que parecen en El Rosco. En un momento de empate a 19 aciertos, con Rosa sin fallos y Manu con una letra en rojo, quien ha tenido que arriesgar es la concursante gallega. La presión ha sido máxima para ella en una tarde intensa en la que a punto estuvo de quedar eliminada en la Silla Azul.

El peor momento de Rosa en Pasapalabra: ¡con un pie fuera en la Silla Azul!

Manu comenzó la prueba esta vez con una diferencia de tiempo bastante considerable: veinte segundos de ventaja sobre Rosa. Tras un arranque parejo en cuanto a aciertos, saltó la sorpresa en el atril naranja: el madrileño cometía un inesperado fallo al confundir “musa” con “modelo”.

El cara a cara siguió con mucha igualdad hasta que ambos empataron a 19 aciertos. Parecía que el error de Manu podía ser un lastre, pero terminó pesando mucho más la contrarreloj de Rosa. Sin darse cuenta, afrontaba su último segundo y, por un error de cálculo, con una letra con la que habría preferido no tener que arriesgarse. Sin embargo, estaba convencida de que su rival sacaría más aciertos y, por lo tanto, tenía que tirarse a la piscina. ¡Disfruta de este trepidante y extraño Rosco en el vídeo!

