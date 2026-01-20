Antena3
Rosa, contra el tiempo y a la desesperada en El Rosco: “Es la única opción que tengo”

La concursante coruñesa ha estimado que sus 21 aciertos, cuando Manu tenía 17, podían quedarse cortos y ha arriesgado.

Rosa, contra el tiempo y a la desesperada en El Rosco: “Es la única opción que tengo”

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa es una concursante brillante no sólo cuando saca todo su potencial en Pasapalabra, sino también porque se crece en la adversidad. Una situación muy complicada es la que se ha encontrado en este Rosco porque sólo ha conseguido acumular 26 segundos en las pruebas, lo que a su vez ha supuesto jugar el nuevo duelo contra Manu con 45 segundos menos. Para la coruñesa, se trata de dos récords para olvidar y que ha intentado dejar en anécdota.

El programa más difícil de Rosa en Pasapalabra: un récord para olvidar antes de El Rosco

Probablemente por esa presión del tiempo, Rosa ha intentado pasar pocas letras e ir rápida, a pesar de lo cual el duelo ha estado igualado hasta un empate a 12. La coruñesa ha acelerado después con un turno de ocho aciertos y ha completado la primera vuelta con 21. ¡Pero sólo le quedaban siete segundos!

Frente a la tranquilidad con la que Manu ha jugado, Rosa ha tenido que calcular con qué letra arriesgar. Estaba convencida de que Manu podría superarla, pese a que contaba en ese momento con cuatro aciertos menos. “Es la única opción que tengo”, ha dicho sobre la O. ¡No te pierdas el desenlace de este frenético Rosco en el vídeo!

