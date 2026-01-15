Antena3
Rosa, más estratega que nunca en El Rosco: silencio hasta que Manu arriesga y falla

La concursante coruñesa sigue sin perder en lo que va de año, esta vez escondiendo sus cartas y dejando que su rival afrontara esa incertidumbre.

Alberto Mendo
Publicado:

Al comenzar este Rosco, Roberto Leal ha tenido un despiste: ha saludado a Manu cuando debía empezar con Rosa. La concursante coruñesa ha acumulado más segundos y esta vez el tiempo sí ha sido un factor decisivo en el duelo, tanto como la estrategia que ha desplegado. Con esta victoria, amplía su racha con el color naranja en lo que va de año, ya a mitad de enero, en un programa que ha sido tan redondo para ella que ha firmado su segundo pleno consecutivo en La Pista, esta vez con ‘Crazy in love’ de Beyoncé. “Este rollo me va”, ha asegurado.

Subidón con Beyoncé y con el pleno de Rosa en La Pista: “Este rollo me va”

La concursante ha reconocido a la primera ‘Crazy in love’, una canción que incluso baila en casa… o eso ha asegurado.

La ventaja de tiempo de Rosa era de sólo cuatro segundos pero, por cómo ha transcurrido la prueba, ha terminado siendo un filón. La primera vuelta ha estado absolutamente igualada: la han completado prácticamente a la vez y se ha plasmado en un apasionante 20-18 a favor de Manu. Instantes después, el madrileño ha sacado un acierto más. Después, durante cinco minutos, el duelo se ha congelado en el silencio.

Ante la curiosa incertidumbre por las cartas que escondía Rosa, Manu ha decidido arriesgar cuando ya entraba en sus últimos segundos. La valentía esta vez no se ha visto recompensada porque ha fallado. Sólo después, su rival ha decidido empezar a mover ficha y, casi in extremis, le ha superado. De hecho, han empatado, pero la coruñesa ha hecho valer su Rosco sin errores frente al tropiezo del concursante, que sigue estancado en el color azul. ¡Revive este tenso duelo en el vídeo!

