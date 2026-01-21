Antena3
Rosa hace acrobacias en El Rosco, pone el listón en 23 aciertos... ¡y deja a Manu en el alambre!

La concursante coruñesa ha logrado sacar “volatinero” y se ha plantado a dos letras del bote de 2.650.000 euros, un listón de nuevo exigente para su rival.

Alberto Mendo
Manu y Rosa han vuelto a poner emoción a su duelo sacando lo mejor de su estrategia, de sus conocimientos y de su talento en El Rosco. En un cara a cara muy igualado, ambos concursantes han llegado al desenlace con opciones de ganar el bote de 2.650.000 euros. Mención especial merece la coruñesa, que ha comenzado la prueba lastrada por los segundos no sumados en el ¿Dónde Están? tras un frustrante fallo en el último segundo.

La ‘dolorosa’ respuesta de Manu que pica a Roberto Leal: “Estaba naciendo”

De esta forma, Manu ha comenzado el duelo con una diferencia de 19 segundos. Además, ha arrancado con dos turnos notables, de cinco y de nueve aciertos. Con todo, Rosa ha logrado no despegarse en el marcador. De hecho, el madrileño ha terminado antes la primera vuelta, con 20 letras en verde, pero la coruñesa lo ha hecho justo después y con una más.

Las jugadas de riesgo son las que han decidido el resultado. Rosa, con 22 aciertos, aseguraba que tenía opciones para arañar uno más y, con “volatinero”, efectivamente se ha situado en 23 y se ha plantado. Manu necesitaba emular a su rival para alcanzar ese listón. ¿Habrá tenido la misma suerte? ¡Compruébalo en el vídeo!

