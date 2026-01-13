Manu pone suspense a su remontada en El Rosco y se complica su primera victoria del año

El comienzo de 2026 está siendo complicado para Manu en Pasapalabra. La fortaleza de Rosa en El Rosco le ha mantenido estancado en el color azul. Sin embargo, es bien sabido en los concursos que ninguna racha es eterna, ni las buenas ni las malas. El madrileño ha tenido una oportunidad de oro en este duelo para lograr su primera victoria del año, pero su remontada se ha teñido de suspense en un final lleno de incertidumbre. Como anécdota, Roberto Leal ha investigado sus nombres completos y motes, por lo que este cara a cara ha sido entre María Rosa y El Pascu.

La primera vuelta ha estado marcada por la igualdad y por un fallo de Rosa. La coruñesa ha tropezado en la Ñ al confundir “empeño” con “hazaña”. Además, ha estado a punto de liarla aún más en la Z pero le ha echado picaresca: cuando estaba ya respondiendo, notándose dudosa, ha terminado por recurrir al “Pasapalabra”.

Los marcadores se han encontrado con un empate a 20 aciertos. Rosa ha puesto en verde dos letras más y se ha plantado. Era el turno de la remontada de Manu. El madrileño ha sacado un as, por lo que sólo le quedaba otra letra para ganar. Sin embargo, todo se ha complicado en un final de infarto. ¡Descúbrelo en el vídeo!