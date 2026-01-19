Antena3
Manu le pone a El Rosco el “funk” que le falta a Rosa: ¡a dos del bote de 2.638.000 euros!

El concursante madrileño tenía ya ganado este duelo contra Rosa pero, en vez de conformarse, ha arriesgado y ha ido a por todas.

Después de un inicio de año muy azul, Manu ha recuperado con fuerza el color naranja en Pasapalabra y en este Rosco ha estado brillante para retenerlo. La misión ha sido complicada porque Rosa ha estado también sensacional en un duelo muy igualado. Este cara a cara ha estado precedido por el poema del concursante madrileño para despedir a Unax Ugalde, Carolina Ferre, Nerea Barros y Canco Rodríguez, con la originalidad de que ha jugado con títulos de canciones.

Manu ha comenzado la prueba con ventaja de tiempo y también más lanzado. Su primer turno de siete respuestas se ha ido viendo refrendado durante toda la primera vuelta, que ha completado con 20 aciertos. El madrileño ha ido por delante en el marcador pero Rosa no se ha despegado demasiado de él, manteniendo a todos en vilo. Sin embargo, la coruñesa se ha complicado la tarde justo tras empatar con su rival con un fallo en la Z.

De esta manera, Rosa sabía que ya le iba a tocar arriesgar. Sin embargo, con empate a 21, no lo ha hecho. Lo sorprendente es que tenía una respuesta, “funk”, más que no se ha atrevido a dar. De esta manera, Manu era ya virtualmente ganador de este Rosco. Con todo, él sí ha ido a por todas, probando sus opciones de ganar el bote de 2.638.000 euros. ¡Disfruta de este emocionante duelo en el vídeo!

