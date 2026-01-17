La impresionante estadística de Rosa en 2026: los datos de su mejor racha en Pasapalabra

Si hubiera que describir el inicio de 2026 en Pasapalabra con una canción, sería 'La vie en rose'. Adaptado el título a lo que se ha vivido, se trataría de 'La vida en Rosa' porque la concursante coruñesa ha arrasado en la primera quincena del año. Ha firmado su mejor racha, lo que supone también una de las mejores estadísticas en la actual etapa del formato.

Rosa ha permanecido invicta durante once programas, que en emisión supone casi dos semanas y media. Se trata de una auténtica barbaridad teniendo el cuenta el altísimo nivel de exigencia del concurso y, tanto o más importante, que en el atril de al lado está Manu. La gallega ha mantenido un auténtico idilio con el color naranja desde que ganó el duelo del 30 de diciembre y hasta este 15 de enero incluido.

Además, poco antes de comenzar esta racha, Rosa protagonizó otro de sus momentos más destacados con su segundo Rosco de 24 aciertos. Ocurrió en la víspera de Nochebuena, el 23 de diciembre, y estuvo a punto de ganar un bote de 2.542.000 euros.

La casualidad quiso que la concursante coruñesa empezara a aferrarse al color naranja en otra víspera, la de Nochevieja. Para despedir 2025 firmó un empate con Manu, aunque le ha dado pocas treguas más al madrileño durante los siguientes quince días.

La histórica estadística de Rosa de once programas invicta consta de ocho triunfos y tres empates. Además, ha llegado a enlazar cinco victorias consecutivas. Son números que demuestran el mérito de la concursante frente a un examen como El Rosco y un rival magistral como Manu.