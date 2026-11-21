Moisés sigue sumando hitos a su brillante trayectoria en Pasapalabra. El riojano ha alcanzado el simbólico listón de los 50 programas desde su regreso al concurso, una cifra que confirma la regularidad y el gran nivel que ha mostrado desde que volvió a ocupar uno de los atriles más codiciados de la televisión.

Este nuevo logro adquiere todavía más valor al ponerlo en perspectiva con su historia dentro de Pasapalabra. En su anterior etapa, ya acumuló 245 participaciones. Por lo tanto, en conjunto, está a punto de superar las 300 tardes como concursante.

A su estadística de programas hay que añadir otro dato: los más de 23.000 euros acumulados desde su regreso. Una recompensa económica construida prueba a prueba, programa a programa, y que demuestra su capacidad para mantenerse competitivo frente a un rival del nivel de David.