Subidón con Beyoncé y con el pleno de Rosa en La Pista: “Este rollo me va”

Mejores momentos | 15 de enero

La concursante ha reconocido a la primera ‘Crazy in love’, una canción que incluso baila en casa… o eso ha asegurado.

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal ha tirado de ironía cuando ha llegado el duelo en La Pista entre Manu y Rosa: “Seguimos con la buena racha”. Nerea Barros y Unax Ugalde acababan de dejar su canción sin resolver y el presentador temía que les ocurriera lo mismo a los concursantes, dado su historial. Sin embargo, ha pasado justo lo contrario y le ha sorprendido más incluso que el pisotón que se ha llevado de Canco Rodríguez cuando le ha dado la bienvenida.

El accidentado saludo de Canco Rodríguez a Roberto Leal en Pasapalabra: “Me has pisado”

Como las cámaras no han podido mostrarlo, el presentador ha contado lo que ha pasado tras la mesa cuando le ha dado la bienvenida al actor.

Rosa ha acertado a la primera y no sólo eso, es que se trata de su segundo pleno consecutivo. En todo el plató se ha producido un subidón cuando ha sonado el primer fragmento de esta canción del año 2003. Con más o menos seguridad, y atinando parcialmente con el título, la concursante coruñesa ha reconocido ‘Crazy in love’, de Beyoncé.

El presentador ha felicitado a Rosa, que ha asegurado: “Este rollo me va”. Es más, incluso ha afirmado que baila este temazo: “En mi casa sola”. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!

Javier Rigau

Javier Rigau, el viudo de Gina Lollobrigida al que terminó demandando: "Estaba completamente sometida"

Rainieri
Exclusiva

Así es Frank Rainieri, el supuesto "enemigo" de Julio Iglesias al que su primo señala como la mano negra del escándalo sexual

Reina Sofía e Irene de Grecia
Última hora

La reina Sofía, "en paz y orgullosa de haber acompañado a su hermana", tras el fallecimiento de Irene de Grecia

Julio Iglesias
ÚLTIMA HORA

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, separados durante el escándalo sexual: "Ella está en Miami y él, en Punta Cana"

Tras ser acusado de agresión sexual, Julio Iglesias se encuentra en una de sus mansiones de Punta Cana, solo con sus abogados. Por su parte, su mujer Miranda Rijnsburger está en Miami, pero apoyándole desde la distancia.

Susana Uribarri
Última hora

Susana Uribarri, amiga de Julio Iglesias: "Él nunca ha hecho contratos de confidencialidad, poca cosa tendría que ocultar"

El cantante ha sido acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de agresión sexual. Unos testimonios que relatan presuntos tocamientos y encuentros sexuales en contra de su voluntad en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana.

Julio Iglesias

Testigo de los requisitos que supuestamente exigía Julio Iglesias a sus trabajadoras: "Si eran bajas o tenían el pelo feo, no las quería"

Abogado y portavoz de Amnistía Internacional

Las discrepancias sobre la denuncia a Julio Iglesias entre Amnistía Internacional y el abogado Joaquín Mockel: "Estos hechos si son reales son repugnantes"

joven reaccionando a vídeos julio

Jóvenes reaccionan a los polémicos vídeos de Julio Iglesias besando a presentadoras mujeres: "¡Es asqueroso, es acoso!"

