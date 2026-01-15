Subidón con Beyoncé y con el pleno de Rosa en La Pista: “Este rollo me va”

Roberto Leal ha tirado de ironía cuando ha llegado el duelo en La Pista entre Manu y Rosa: “Seguimos con la buena racha”. Nerea Barros y Unax Ugalde acababan de dejar su canción sin resolver y el presentador temía que les ocurriera lo mismo a los concursantes, dado su historial. Sin embargo, ha pasado justo lo contrario y le ha sorprendido más incluso que el pisotón que se ha llevado de Canco Rodríguez cuando le ha dado la bienvenida.

Rosa ha acertado a la primera y no sólo eso, es que se trata de su segundo pleno consecutivo. En todo el plató se ha producido un subidón cuando ha sonado el primer fragmento de esta canción del año 2003. Con más o menos seguridad, y atinando parcialmente con el título, la concursante coruñesa ha reconocido ‘Crazy in love’, de Beyoncé.

El presentador ha felicitado a Rosa, que ha asegurado: “Este rollo me va”. Es más, incluso ha afirmado que baila este temazo: “En mi casa sola”. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!