¡Sólo un acierto! El desastre nunca visto en Palabras Cruzadas: “Rosa, perdónanos”

El equipo de la concursante coruñesa ha entrado desde el principio en un bloqueo con su panel y sólo Torito ha logrado sacar una respuesta.

Alberto Mendo
Nadie ha dicho que la prueba Palabras Cruzadas sea fácil. De hecho, muchas veces se quedan los paneles sin resolver por completo. Sin embargo, nunca había ocurrido que un equipo sólo sacara una sola respuesta. Les ha pasado a Rosa, a Luisa Gavasa y a Torito, un equipo azul que se ha quedado totalmente bloqueado.

Los tres han jugado con películas del año 2009. Roberto Leal les ha dicho el título casi completo, excepto la última palabra, que es la que ellos tenían que acertar. El panel se ha torcido desde que Luisa ha fallado “Resacón en Las…”. “Aulas”, ha respondido la actriz. Los fallos se han ido sucediendo, quizá pagando la resaca de los momentazos vividos en La Pista.

El playback de Jordi Évole con La oreja de Van Gogh en La Pista: “Me gusta mucho Amaia”

Sólo Torito ha logrado sacar un acierto. La propia concursante se ha visto impotente ante la situación, y el reportero le ha pedido disculpas: “Rosa, perdónanos”. ¡Dale al play para ver este insólito desastre!

