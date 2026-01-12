Antena3
Mejores momentos | 12 de enero

El secreto del colgante que María Jesús y su acordeón luce en Pasapalabra: “Me lo regaló mi padre”

Roberto Leal se ha fijado en el detalle antes de que empezara el programa y le ha preguntado a la cantante qué historia se oculta tras ese talismán.

Alberto Mendo
Manu y Rosa han empezado este programa de Pasapalabra descubriendo quiénes son los nuevos invitados. En el caso de la concursante coruñesa, se ha reencontrado con Jaime Astrain y María Jesús y su acordeón. Les ha dado la bienvenida en el equipo naranja, tras su sólida victoria en el pasado Rosco.

Rosa convierte el tiempo en oro: da un golpe magistral para ganar en El Rosco

Roberto Leal también ha dado la bienvenida a Adriana Abenia y Álex Clavero, ambos nuevos refuerzos de Manu. El presentador ha charlado con todos los invitados y con María Jesús ha comentado un detalle en el que se ha fijado antes de que empezara el programa. Se trata de su colgante, que tiene forma de su inseparable acordeón. Lo lleva desde hace “muchos años” y es un talismán con historia.

La cantante ha contado que se trata de un regalo que le hizo su padre. “Es parte de mi vida”, ha asegurado sobre esta joya tan especial. ¡Dale al play!

