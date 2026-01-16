Rosa, ante una de sus mejores rachas en La Pista: tercera victoria y al borde de otro pleno

¡Cómo ha comenzado Rosa el año! Aún no ha perdido ni una sola vez en El Rosco y, al menos tan sorprendente, lleva una racha insólita en La Pista. Ha estado a punto de enlazar su tercer pleno, cerrando una de sus mejores semanas en sus ya cerca de 300 programas en Pasapalabra.

Tras el subidón que vivió con Beyoncé, a la coruñesa le sonaba también esta canción ya con el primer fragmento musical. De hecho, todos los invitados y gran parte del plató han reconocido este éxito del año 2000. Sin embargo, aunque ha intentado hacer memoria, la concursante sólo lograba recordar una palabra y ha sido fallida: “Baby”. Por su parte, Manu no podía aprovechar el rebote.

Gracias al verso que ha dado Roberto Leal, Rosa ha logrado sacar otra palabra, que esta vez sí estaba y le ha dado la victoria. El presentador ha comentado después cómo se había quedado cerca del título, ‘Lady’. ¡Dale al play!