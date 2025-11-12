Rosa, a punto de quedase sin victoria en La Pista pese a saber la respuesta: “Me pudo el ansia”

Rosa ha conseguido una victoria tan trabajada como merecida en La Pista. Eso sí, la prueba se le ha complicado cuando, por un momento, parecía incluso que podría haber hecho pleno. Ciertamente, la concursante ha reconocido desde el principio al grupo: U2. Sin embargo, la canción se le ha resistido.

Su primera apuesta ha sido fallida, así que el juego ha tenido que seguir. Afortunadamente para la coruñesa, Manu estaba totalmente en blanco. De hecho, se lo ha tomado con humor, incluso bromeando con lo mal que se le da la prueba musical: “Ésas son las que he acertado: una u dos”. El concursante ha estado especialmente divertido en este programa, porque ya lo había comenzado al más puro estilo monologuista señalando qué le receta su médico para relajarse.

Rosa podría haberse llevado al fin la victoria con dos segundos en juego. Incluso ha recordado el título antes de que Roberto Leal lo diera desordenado. Sin embargo, se ha precipitado con el pulsador y ha tenido que dar de nuevo gracias al fallo de su rival: “Me pudo el ansia”. Ya sólo con un segundo en juego, y con justicia, la gallega ha formado el triunfo. ¡Revive este duelo musical en el vídeo!