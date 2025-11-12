Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 12 de noviembre

Rosa, a punto de quedase sin victoria en La Pista pese a saber la respuesta: “Me pudo el ansia”

La concursante sabía desde el principio que se trataba de una canción de U2, pero no ha acertado hasta que ya sólo quedaba un segundo en juego.

Rosa, a punto de quedase sin victoria en La Pista pese a saber la respuesta: “Me pudo el ansia”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa ha conseguido una victoria tan trabajada como merecida en La Pista. Eso sí, la prueba se le ha complicado cuando, por un momento, parecía incluso que podría haber hecho pleno. Ciertamente, la concursante ha reconocido desde el principio al grupo: U2. Sin embargo, la canción se le ha resistido.

Su primera apuesta ha sido fallida, así que el juego ha tenido que seguir. Afortunadamente para la coruñesa, Manu estaba totalmente en blanco. De hecho, se lo ha tomado con humor, incluso bromeando con lo mal que se le da la prueba musical: “Ésas son las que he acertado: una u dos”. El concursante ha estado especialmente divertido en este programa, porque ya lo había comenzado al más puro estilo monologuista señalando qué le receta su médico para relajarse.

Manu sorprende como monologuista: ¿qué le receta su médico para relajarse en Pasapalabra?

Rosa podría haberse llevado al fin la victoria con dos segundos en juego. Incluso ha recordado el título antes de que Roberto Leal lo diera desordenado. Sin embargo, se ha precipitado con el pulsador y ha tenido que dar de nuevo gracias al fallo de su rival: “Me pudo el ansia”. Ya sólo con un segundo en juego, y con justicia, la gallega ha formado el triunfo. ¡Revive este duelo musical en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Rosa, a punto de quedase sin victoria en La Pista pese a saber la respuesta: “Me pudo el ansia”

Rosa, a punto de quedase sin victoria en La Pista pese a saber la respuesta: “Me pudo el ansia”

Manu sorprende como monologuista: ¿qué le receta su médico para relajarse en Pasapalabra?

Manu sorprende como monologuista: ¿qué le receta su médico para relajarse en Pasapalabra?

María Becerra y Sebastián Yatra en La Voz

Los coaches y asesores de La Voz ponen a prueba su conexión en este divertido reto

Paloma García-Pelayo
POLÉMICA

Paloma García-Pelayo: "La familia de Bertín Osborne está un poco cansada de las salidas de tono de Gabriela Guillén"

Pilar Vidal
EXCLUSIVA

Pilar Vidal, sobre el conflicto de Andy y Lucas: "Al principio ganaban al mes 200.000 euros cada uno, pero Lucas tuvo más cabeza"

Boticaria García
Salud

De sartenes a tuppers: Boticaria García nos cuenta qué objetos cotidianos contienen sustancias dañinas para nuestra salud

Algunos objetos que usamos a diario, como las velas o las sartenes pueden contener disruptores endocrinos que interfieren directamente con nuestro cuerpo. ¡Boticaria García nos lo cuenta todo!

Carmen
Denuncia

Carmen, en huelga de hambre para intentar echar a su inquiokupa: "Es lo único que me queda con esta ley que nos está arruinando"

Su desesperación la ha llevado a declararse en huelga de hambre a las puertas del Ayuntamiento, tratando de que alguien la escuche y solucione su problema: tiene un inquiokupa que le está haciendo la vida imposible.

Aitor

Aitor, el surfista al que una ola dejó ciego: "A los tres meses, aún con puntos en el ojo, volví al mar"

Laura

Despedida estando de baja por subir una foto en un concierto: "Yo tengo un problema en la pierna, ¿no puedo estar sentada allí?"

Tamara

La familia de Tamara, de ganar El Gordo a la ruina: "Mi padre decidió montar un bar y nos arruinamos todos"

Publicidad