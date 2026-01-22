Mejores momentos | 22 de enero
Rosa alucina con el peinado de Torito y Manu confiesa: “He estado a puntito de hacerme el mismo”
“Parece como el casco de un espartano”, ha comparado Roberto Leal, mientras que el reportero ha asegurado que todo es su cabello natural.
Torito siempre consigue destacar, ya sea por su energía o por su look. En este programa de Pasapalabra ha vuelto a llamar la atención por su traje y por su peinado. Si la pasada tarde eligió vestir de un potente color azul, esta vez ha elegido un rojo intenso como “homenaje a Évole” para “que esté como en su casa”. Su comentario ha despertado las risas del comunicador.
Sin embargo, Roberto Leal se ha fijado especialmente en lo que ha conseguido hacer con su pelo. De hecho, ha pedido que las cámaras lo enfocaran bien. “Parece como el casco de un espartano”, ha comparado. El presentador ha alucinado tanto o más que con su estilismo en los anteriores programas, cuando incluso bromeó con que daba para crear una nueva prueba de Pasapalabra.
Rosa ha podido comprobar que es su pelo de verdad y hasta lo ha tocado. “Voy a Turquía y me declaran persona non grata”, ha bromeado el reportero. Por su parte, Manu ha improvisado una broma: “He estado a puntito de hacerme el mismo peinado”. ¡No te pierdas ni un detalle de este momento en el vídeo!
