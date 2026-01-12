Antena3
Roberto Leal le pone tensión al triunfo de Jaime Astrain en La Pista: “Quería hacerle sufrir”

El exfutbolista y ahora modelo se ha puesto tan paternal como Antonio Flores con la canción ‘Alba’, que el cantante dedicó a su hija.

Roberto Leal le pone tensión al triunfo de Jaime Astrain en La Pista: “Quería hacerle sufrir”

Alberto Mendo
Publicado:

Con la llegada de un nuevo cuarteto de invitados a Pasapalabra, en La Pista se han jugado duelos inéditos. “Vamos a reírnos, a echar un ratito”, ha afirmado Roberto Leal al dar paso al cara a cara entre Jaime Astrain y Adriana Abenia. La canción les ha llevado al año 1994 y sólo ha sido necesario el primer fragmento para reconocerla.

Jaime ha empezado cantar ‘Alba’, de Antonio Flores. “Es que es padre”, ha comentado Adriana aludiendo a la letra, ya que es el tema que el artista dedicó a su hija. Aunque el exfutbolista y modelo se ha hecho media canción, Roberto ha querido ponerle tensión al momento. “Quería hacerle sufrir un poquito”, ha bromeado el presentador.

El invitado ha celebrado el pleno con mucho corazón y Roberto le ha rebatido el argumento de la paternidad a Adriana subrayando que ella también es madre. Entonces la presentadora se ha justificado con el pulsador. En cualquier caso, ha sido un duelo con mucho arte. ¡Revívelo en el vídeo!

