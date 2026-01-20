El programa más difícil de Rosa en Pasapalabra: un récord para olvidar antes de El Rosco

Llegar con más o menos tiempo acumulado a El Rosco no tiene por qué implicar ni una victoria ni una derrota, pero sí supone un factor estratégico. En este programa, Rosa ha tenido que luchar contra la adversidad al firmar un récord para olvidar. Sólo ha logrado acumular 26 segundos en las pruebas, una de las cifras más bajas vistas en Pasapalabra.

La tarde había comenzado bien para la concursante coruñesa, con 22 aciertos en el Una de Cuatro. Sin embargo, sólo ha logrado un triunfo en La Pista, el suyo propio, con dos segundos. Más sorprendente ha sido el bloqueo del equipo azul en Palabras Cruzadas, con sólo un acierto. Lo ha conseguido Torito, que ha pedido disculpas a su capitana: “Rosa, perdónanos”.

El ¿Dónde Están? ha consumado el desastre. Rosa no ha conseguido hacer pleno, pero sí Manu. El madrileño se ha quedado con los veinte segundos en juego y se ha disparado hasta los 71. La diferencia de 45 segundos es también una de las mayores marcas entre esta pareja de concursantes. ¡Pero todo es posible en El Rosco!