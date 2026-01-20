El playback de Jordi Évole con La oreja de Van Gogh en La Pista: “Me gusta mucho Amaia”

Antena3
El comunicador ha intentado disimular ante la cámara que no se sabía bien la letra de ‘Rosas’, algo que no ha pasado desapercibido para Roberto Leal.

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal está atento a todos los detalles que ocurren en Pasapalabra. Por eso, se ha dado cuenta del divertido momento en el que la cámara se ha acercado a Jordi Évole mientras sonaba ‘Rosas’, de La oreja de Van Gogh. El comunicador, pese a haber acertado la canción, no se sabía la letra… pero ha tratado de disimularlo.

Évole se ha llevado el triunfo, más que por saberse el tema, por lógica. A pesar de que le sonaba la música y de que reconocía al grupo, sólo ha dado con el título después de que Roberto lo diera con otras palabras. “Me sabe mal no haberla acertado antes”, ha comentado al afirmar que es fan de La oreja de Van Gogh. De hecho, ha añadido: “Me gusta mucho Amaia”.

En cualquier caso, ha dejado un momento muy divertido con ese playback que ha intentado con ‘Rosas’. Roberto se ha fijado en que sólo decía esa palabra y le ha delatado, dejando una de las anécdotas más divertidas de este programa. ¡Dale al play!

