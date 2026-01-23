Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 23 de enero

La Pista encumbra a Arantxa de Benito: único pleno de la tarde gracias a Amaral

La celebrity ha regresado a Pasapalabra a lo grande, ganando en su duelo musical a Jalis de la Serna y gustándose con ‘El universo sobre mí’.

La Pista encumbra a Arantxa de Benito: único pleno de la tarde gracias a Amaral

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Superada la revolución que se vivió en el plató con el cuarteto de invitados liderado por Torito,Manu y Rosa han descubierto quiénes son sus nuevos refuerzos en Pasapalabra. Entre ellos está José Corbacho, que nunca deja indiferente con sus camisas. En esta ocasión, su estampado de huevos fritos ha dado pie para hablar de sus platos preferidos y para crear una receta con todos ellos juntos. ¡Ni Arguiñano se atrevería a ir tan lejos!

La receta de José Corbacho uniendo sus tres platos preferidos: ¿Arguiñano se atrevería?

Con nuevos invitados, también hay duelos insólitos en La Pista. El único pleno de este programa lo ha conseguido Arantxa de Benito. La celebrity se ha impuesto a Jalis de la Serna gracias a Amaral. Los dos han viajado al año 2005 y el primer fragmento ha sido suficiente para reconocer la canción.

Arantxa ha seguido la melodía de ‘El universo sobre mí’ y ha ido gustándose hasta llegar al estribillo. “Dos grandes noticias para ti”, le ha anunciado Roberto Leal. Una es que lograba cinco valiosos segundos para Manu, y la otra que se llevaba el libro de Pasapalabra. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La Pista encumbra a Arantxa de Benito: único pleno de la tarde gracias a Amaral

La Pista encumbra a Arantxa de Benito: único pleno de la tarde gracias a Amaral

La receta de José Corbacho uniendo sus tres platos preferidos: ¿Arguiñano se atrevería?

La arriesgada receta de José Corbacho: emula a Arguiñano convirtiendo Pasapalabra en un programa de cocina

Daniel Illescas

Las emotivas palabras de Daniel Illescas a su abuela: "Me quería quedar tranquilo pensando que he podido cumplir sus sueños"

Ramón Arcusa
Última hora

Ramón Arcusa, tras el archivo de la demanda contra Julio Iglesias: "Ahora él no piensa quedarse quieto"

Hermana trabajador
Accidente Adamuz

Mar, hermana del trabajador del Alvia fallecido: "Se podría haber evitado, no es normal que se reporten incidencias y no hagan nada"

Primera reacción Julio Iglesias
Última hora

Primera reacción de Julio Iglesias tras archivarse la denuncia por agresión sexual contra él: "Está feliz"

La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias después de semanas en las que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de agresión sexual.

Julio Iglesias
Última hora

La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias: "Puede que esto siga en República Dominicana, si es que existe delito"

La denuncia por presunta agresión sexual contra Julio Iglesias ha quedado archivada por falta de competencia de la Fiscalía. ¿Es este el final de su batalla legal?

Villablino

La nieve pone en alerta a los vecinos de León: "Si la cosa se pone peor, habrá que hacer acopio de cosas"

Fin de la tregua política.

El periodista Manuel Martín, crítico con la gestión del accidente de tren de Adamuz: "Cada día que pasa vemos una muestra más de caos y descoordinación"

Julio Iglesias

El 'cumple y se te dará' del círculo de Julio Iglesias que denuncia Gema López: "Si te portas bien te iremos pasando cosas"

Publicidad