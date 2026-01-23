La Pista encumbra a Arantxa de Benito: único pleno de la tarde gracias a Amaral

Superada la revolución que se vivió en el plató con el cuarteto de invitados liderado por Torito,Manu y Rosa han descubierto quiénes son sus nuevos refuerzos en Pasapalabra. Entre ellos está José Corbacho, que nunca deja indiferente con sus camisas. En esta ocasión, su estampado de huevos fritos ha dado pie para hablar de sus platos preferidos y para crear una receta con todos ellos juntos. ¡Ni Arguiñano se atrevería a ir tan lejos!

Con nuevos invitados, también hay duelos insólitos en La Pista. El único pleno de este programa lo ha conseguido Arantxa de Benito. La celebrity se ha impuesto a Jalis de la Serna gracias a Amaral. Los dos han viajado al año 2005 y el primer fragmento ha sido suficiente para reconocer la canción.

Arantxa ha seguido la melodía de ‘El universo sobre mí’ y ha ido gustándose hasta llegar al estribillo. “Dos grandes noticias para ti”, le ha anunciado Roberto Leal. Una es que lograba cinco valiosos segundos para Manu, y la otra que se llevaba el libro de Pasapalabra. ¡Dale al play!