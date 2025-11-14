La oportunidad perdida de José Mercé: suena flamenco en La Pista… ¡y falla!

José Mercé ha estado inconformista con las canciones que le han tocado durante esta visita a Pasapalabra en La Pista. En su primer duelo contra Laura Simón sonó ‘Oye mi canto’, de Gloria Estefan, y en el pasado programa fue un tema en inglés, ‘Xanadu’ de Olivia Newton-John, con el que protagonizó un divertido lapsus que zanjó con humor. “Y lo bien que lo pasamos”, afirmó.

En cualquier caso, él lo que pedía era una canción en español y, a poder ser, de su estilo. Es justo lo que se ha encontrado esta vez y, sin embargo, tampoco ha ganado. Roberto Leal ha aclarado que, pese a ser un tema del año 1983, la versión que les tocaba era de 1994. Después, el primer fragmento ya dejaba unas ciertas pinceladas de estilo flamenco.

Tras estar perdido con las primeras pistas, incluso con el verso “Deja de hablar y te callas”, parecía que a José le llegaba un poco de inspiración con el segundo fragmento, pero no la suficiente como para recordar la letra. El colmo es que, cuando el presentador ha dado el título con otras palabras, se ha precipitado con el pulsador. Laura no ha perdonado y se ha llevado el triunfo. ¡Descubre cómo ha ocurrido en el vídeo!