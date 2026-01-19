Lo nunca visto de Manu: recurre la música en su nuevo poema para despedir a los invitados

Manu nunca deja de sorprender cuando llega el momento de revelar el poema que ha improvisado para los invitados de Pasapalabra. A pesar de cumplir ya 424 programas, el concursante sigue encontrando la manera de dar un nuevo giro a sus versos y esta vez les ha añadido un toque musical. Casualidad o no, al comienzo de la tarde había expresado su envidia por lo bien que se le da a Canco Rodríguez la prueba de La Pista. “Es uno de los mejores que yo he visto”, ha asegurado.

Lo llamativo es que, justo en este programa, ha hecho pleno en la prueba musical. A esto hay que añadir la felicidad por su regreso al color naranja, tras una de sus peores rachas en Pasapalabra, y que ha llegado al nuevo Rosco con más segundos acumulados. Con todas estas buenas sensaciones, ha sorprendido a Unax Ugalde, Carolina Ferre, Nerea Barros y Canco Rodríguez con los versos que les ha dedicado.

La particularidad es que, esta vez, los juegos de palabras con sus nombres y apellidos los ha aderezado con títulos de canciones. El concursante ha sorprendido tanto que los invitados han reaccionado de forma eufórica, y Roberto Leal ha aplaudido que haya sabido llevarse el poema a un nuevo terreno. ¡Descúbrelo al completo en el vídeo!