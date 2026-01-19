Antena3
Mejores momentos | 19 de enero

Lo nunca visto de Manu: recurre la música en su nuevo poema para despedir a los invitados

El concursante ha introducido canciones en sus versos para conquistar a Unax Ugalde, Carolina Ferre, Nerea Barros y Canco Rodríguez.

Lo nunca visto de Manu: recurre la música en su nuevo poema para despedir a los invitados

Alberto Mendo
Manu nunca deja de sorprender cuando llega el momento de revelar el poema que ha improvisado para los invitados de Pasapalabra. A pesar de cumplir ya 424 programas, el concursante sigue encontrando la manera de dar un nuevo giro a sus versos y esta vez les ha añadido un toque musical. Casualidad o no, al comienzo de la tarde había expresado su envidia por lo bien que se le da a Canco Rodríguez la prueba de La Pista. “Es uno de los mejores que yo he visto”, ha asegurado.

El invitado al que Manu encumbra en Pasapalabra: "Es uno de los mejores que yo he visto"

Lo llamativo es que, justo en este programa, ha hecho pleno en la prueba musical. A esto hay que añadir la felicidad por su regreso al color naranja, tras una de sus peores rachas en Pasapalabra, y que ha llegado al nuevo Rosco con más segundos acumulados. Con todas estas buenas sensaciones, ha sorprendido a Unax Ugalde, Carolina Ferre, Nerea Barros y Canco Rodríguez con los versos que les ha dedicado.

La particularidad es que, esta vez, los juegos de palabras con sus nombres y apellidos los ha aderezado con títulos de canciones. El concursante ha sorprendido tanto que los invitados han reaccionado de forma eufórica, y Roberto Leal ha aplaudido que haya sabido llevarse el poema a un nuevo terreno. ¡Descúbrelo al completo en el vídeo!

