Nerea Barros, “desatada” en Pasapalabra: improvisa con una canción de Hombres G

A Nerea Barros se le ha quedado una espinita clavada en esta visita a Pasapalabra: “¡Ni una Pista musical!”. Efectivamente, la actriz se ha despedido con una nueva derrota ante Unax Ugalde. Se le han resistido las canciones, y eso que estuvo muy cerca de acertar en el pasado programa, pero un malentendido con Roberto Leal se lo impidió.

La prueba ha trasladado a ambos invitados al año 1989. El primer fragmento, pese a parecer un básico de batería bastante común, tenía “un pellizquito especial” que podía ser clave, como ha dicho Roberto. Sin embargo, ha sido insuficiente para Nerea, que incluso ha reaccionado de forma algo impetuosa. Por su parte, Unax ha probado suerte con un tema en inglés. No podía ser y se ha dado cuenta cuando el presentador ha revelado el verso de la letra en español.

Esta pista, con la frase “Dando volteretas he llegado al baño”, ha deparado uno de los mejores momentos de Nerea. La actriz, sin tener ni idea, ha improvisado una nueva canción. “Está desatada”, ha asegurado Roberto. El turno ha pasado a Unax, que ha acertando con ‘Voy a pasármelo bien’, de Hombres G. ¡No te lo pierdas en el vídeo!