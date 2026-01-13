María Rosa contra El Pascu: insólito duelo de nombres y apodos en Pasapalabra

Antena3
Mejores momentos | 13 de enero

Roberto José Leal, que es el nombre completo del presentador, ha investigado este dato de los concursantes y de los invitados.

Alberto Mendo
Un comentario anecdótico de María Jesús y su acordeón llamando Merche a la madre de Roberto Leal ha derivado en toda una investigación sobre nombres y apodos. El presentador ha aclarado que a su madre la llaman Mercedes, nadie por el diminutivo, pero que su hermana sí es La Merchi. De hecho, en su casa hay “una generación entera de María de las Mercedes”.

El propio presentador tiene un nombre compuesto: Roberto José, o “Roberto Pepe”, como él mismo ha dicho. Su investigación ha seguido con los concursantes, descubriendo a María Rosa. “Nunca nadie en mi vida me ha llamado María, mi familia nunca jamás en la vida me ha llamado Rosa, soy Rosita o Ro”, ha revelado la coruñesa de origen argentino.

Durante el resto de este programa, Roberto ha llamado María Rosa a la concursante. Aún le quedaba descubrir el apodo que Manu tenía cuando era aún más joven: “El Pascu”, ha confesado, por su apellido, Pascual. Los invitados también tenían anécdotas. ¡Descúbrelo todo en el vídeo!

