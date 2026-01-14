Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 14 de enero

María Jesús y su acordeón, en plena forma en Pasapalabra: “Todavía hay que hacer muchos kilómetros”

La cantante, con su inseparable instrumento, está preparada para la gira del próximo verano y lo ha demostrado con un homenaje a Extremadura y un guiño a sus ‘pajaritos’.

María Jesús y su acordeón, en plena forma en Pasapalabra: “Todavía hay que hacer muchos kilómetros”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

María Jesús y su acordeón ha demostrado en Pasapalabra que aún le queda mucha música por tocar. Como en cada visita al plató, se ha despedido acompañada de su mítico instrumento. Significa tanto para ella que lo lleva incluso como colgante, un regalo que le hizo su padre y del que nunca se ha separado.

El secreto del colgante que María Jesús y su acordeón luce en Pasapalabra: “Me lo regaló mi padre”

La cantante, antes del nuevo duelo entre Manu y Rosa en El Rosco, ha charlado con Roberto Leal y ha afirmado que está preparada para la gira de este próximo verano. “Todavía hay que hacer muchos kilómetros”, ha asegurado, deseando “que la música llegue al corazón”.

Esa ilusión la ha compartido con los espectadores del concurso. Al hilo de un fallo que ha tenido durante este programa, situando el Monasterio de Guadalupe en Badajoz en vez de en su natal Cáceres, ha hecho un homenaje a Extremadura. Por supuesto, como cebo para su próxima visita, tampoco ha faltado un breve guiño a ‘El baile de los pajaritos’. ¡Vuelve a disfrutarlo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

María Jesús y su acordeón, en plena forma en Pasapalabra: “Todavía hay que hacer muchos kilómetros”

María Jesús y su acordeón, en plena forma en Pasapalabra: “Todavía hay que hacer muchos kilómetros”

El insólito final del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Ya políglota”

El insólito final del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Ya políglota”

La faceta que quedaba por conocer de Jaime Astrain en Pasapalabra: “Hasta en italiano”

La faceta que quedaba por conocer de Jaime Astrain en Pasapalabra: “Hasta en italiano”

Pablo Rivero
Entrevista

Pablo Rivero se sincera sobre la paternidad: "Escribo mucho sobre ello porque no hay respuestas y es lo que más nos aterra"

Beatriz Cortázar
Exclusiva

Beatriz Cortázar: "Julio Iglesias ha pasado del disgusto al cabreo y está dispuesto a soltar toda la artillería"

Ramón Arcusa
Hablamos con él

Ramón Arcusa, sobre el caso de Julio Iglesias: "Es un montaje, al Gobierno le interesa sacar cosas para que no se hable de ellos"

El cantante del Dúo Dinámico sale en defensa de Julio Iglesias después de que dos de sus trabajadoras le acusaran de agresión sexual. Según Arcusa, todo es un montaje por el que se están intentando beneficiar.

Pilar Cox
Exclusiva

Pilar Cox, la presentadora que "se sintió agredida" por Julio Iglesias: "Me fui a mi camerino a llorar"

Julio Iglesias está en el punto de mira tras la denuncia de dos extrabajadoras que le acusan de agresión sexual. Una noticia que ha llegado al público internacional y que a la presentadora chilena Pilar Cox le hace echar la vista atrás a un episodio que la marcó por completo.

Merche

Merche pasó 40 años buscando a una hija que ahora no la cree: "Quiere que diga que la di en adopción, pero me la robaron"

Miranda y Julio Iglesias

Miranda Rijnsburger, la mujer de Julio Iglesias, a su lado tras salir a la luz las denuncias: "Es la que está gestionando esta situación"

Julio Iglesias

El exfotógrafo de Julio Iglesias da credibilidad a las denuncias que le acusan de agresión sexual: "Me lo creo todo"

Publicidad