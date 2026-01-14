María Jesús y su acordeón, en plena forma en Pasapalabra: “Todavía hay que hacer muchos kilómetros”

María Jesús y su acordeón ha demostrado en Pasapalabra que aún le queda mucha música por tocar. Como en cada visita al plató, se ha despedido acompañada de su mítico instrumento. Significa tanto para ella que lo lleva incluso como colgante, un regalo que le hizo su padre y del que nunca se ha separado.

La cantante, antes del nuevo duelo entre Manu y Rosa en El Rosco, ha charlado con Roberto Leal y ha afirmado que está preparada para la gira de este próximo verano. “Todavía hay que hacer muchos kilómetros”, ha asegurado, deseando “que la música llegue al corazón”.

Esa ilusión la ha compartido con los espectadores del concurso. Al hilo de un fallo que ha tenido durante este programa, situando el Monasterio de Guadalupe en Badajoz en vez de en su natal Cáceres, ha hecho un homenaje a Extremadura. Por supuesto, como cebo para su próxima visita, tampoco ha faltado un breve guiño a ‘El baile de los pajaritos’. ¡Vuelve a disfrutarlo en el vídeo!