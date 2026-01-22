Antena3
Mejores momentos | 22 de enero

Manu y Rosa bailando juntos en Pasapalabra: Torito consigue una imagen insólita

El reportero ha culminado su revolución en el programa logrando que los dos concursantes vencieran su timidez en La Pista.

Alberto Mendo
Torito se había propuesto un objetivo en este programa de Pasapalabra y lo ha revelado antes de su duelo en La Pista: “Pase lo que pase, vamos a bailar todos, Manu y Rosa incluidos”. Los concursantes estaban avisados de que la revolución del reportero en esta visita al plató iba a poner su broche con ellos, y eso que ya habíamos visto al invitado “fuera de control” con un espectador dominicano.

Torito, fuera de control en La Pista: pone ‘Clima tropical’ en el plató con un dominicano

De nuevo, aunque le ha ganado Mariola Fuentes, Torito ha sido el encargado de montar la fiesta y cumplir lo prometido al ritmo de ‘Desesperada’, de Marta Sánchez. Primero ha arrastrado a Rosa hasta la pastilla de baile, aunque la concursante no ha tardado en soltarse y disfrutar. Más llamativo ha sido lo de Manu: el reportero ha tenido que llevarle aupado en brazos. La imagen de los concursantes bailando, junto con Roberto Leal y con todos los invitados, pasa a los anales de Pasapalabra.

“Son listos pero bailan como el culo”, ha bromeado Torito entre las risas de todo el plató, incluidos los dos protagonistas. Roberto se ha encargado de darles las gracias a los tres por este momento: “No lo habíamos vivido en más de año y medio”. ¡Dale al play para descubrir este momento histórico y divertido!

