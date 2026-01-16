El malentendido de Nerea Barros con Roberto Leal: ¡le lleva a perder en La Pista!

El segundo duelo entre Nerea Barros y Unax Ugalde en La Pista ha sido ‘La bomba’, como el título de la canción de Ricky Martin que les ha tocado. Ha tenido hasta polémica por un malentendido de la actriz con Roberto Leal. La invitada ha dejado otra anécdota en este programa tras el fallo que ha protagonizado en la prueba Una de Cuatro al convertir a Al Bano en jugador de la selección española. “Se nota que me gusta el fútbol”, ha bromeado.

La nueva derrota musical de Nerea ha sido especialmente frustrante porque ha demostrado desde el inicio que sabía de qué canción se trataba. Tarareaba la melodía, pero era incapaz de recordar el título y tampoco la letra. En frente, Unax tampoco lograba acertar.

La polémica ha llegado cuando Roberto ha dado el título con otras palabras. Ha avisado de que el original constaba de dos, pero no ha especificado cuántas iba a decir él. Nerea le ha dejado decir “el arte”, sin saber que iba a seguir. Por lo tanto, le ha ‘pisado’, se ha quedado sin turno y Unax se ha llevado los dos segundos aún en juego. ¡Revívelo en el vídeo!