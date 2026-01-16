Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 16 de enero

El malentendido de Nerea Barros con Roberto Leal: ¡le lleva a perder en La Pista!

La actriz ha visto cómo Unax Ugalde se llevaba la victoria por no haber escuchado correctamente las instrucciones del presentador.

El malentendido de Nerea Barros con Roberto Leal: ¡le lleva a perder en La Pista!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El segundo duelo entre Nerea Barros y Unax Ugalde en La Pista ha sido ‘La bomba’, como el título de la canción de Ricky Martin que les ha tocado. Ha tenido hasta polémica por un malentendido de la actriz con Roberto Leal. La invitada ha dejado otra anécdota en este programa tras el fallo que ha protagonizado en la prueba Una de Cuatro al convertir a Al Bano en jugador de la selección española. “Se nota que me gusta el fútbol”, ha bromeado.

La divertida reacción de Nerea Barros tras fallar en el Una de Cuatro: “Se nota que me gusta el fútbol”

La nueva derrota musical de Nerea ha sido especialmente frustrante porque ha demostrado desde el inicio que sabía de qué canción se trataba. Tarareaba la melodía, pero era incapaz de recordar el título y tampoco la letra. En frente, Unax tampoco lograba acertar.

La polémica ha llegado cuando Roberto ha dado el título con otras palabras. Ha avisado de que el original constaba de dos, pero no ha especificado cuántas iba a decir él. Nerea le ha dejado decir “el arte”, sin saber que iba a seguir. Por lo tanto, le ha ‘pisado’, se ha quedado sin turno y Unax se ha llevado los dos segundos aún en juego. ¡Revívelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El malentendido de Nerea Barros con Roberto Leal: ¡le lleva a perder en La Pista!

El malentendido de Nerea Barros con Roberto Leal: ¡le lleva a perder en La Pista!

La divertida reacción de Nerea Barros tras fallar en el Una de Cuatro: “Se nota que me gusta el fútbol”

La divertida reacción de Nerea Barros tras fallar en el Una de Cuatro: “Se nota que me gusta el fútbol”

defensa Julio Iglesias

El equipo de Julio Iglesias va "equipado con armamento": "No va a haber pactos, va a haber pruebas"

Periodista y Julio Iglesias
Exclusiva

El incómodo encuentro de una periodista con Julio Iglesias: "Nos pedían sentarnos sobre sus piernas para que jugara con nuestras bragas"

Exnovia Julio Iglesias
Exclusiva

Mónica Gonzaga, exnovia de Julio Iglesias: "Si las acusaciones son reales, Julio no está en sus cabales"

Chef Julio Iglesias
Última hora

La chef actual de Julio Iglesias en República Dominicana, sorprendida ante las acusaciones: "Nunca he conocido esa cara de él"

El escándalo sexual de Julio Iglesias avanza y ya tenemos respuesta del cantante. Mientras él niega todo tipo de acusaciones, desvelamos por qué su mujer no está con él.

Paloma García-Pelayo
Última hora

Paloma García-Pelayo desvela el motivo por el que Julio Iglesias no está con Miranda Rijnsburger: "Él le ha dicho que no vaya"

El artista ha lanzado un comunicado en sus redes a raíz de las acusaciones de agresión sexual que le señalan. Hoy, conocemos por qué su mujer Miranda no ha ido a Punta Cana con él en estos duros momentos.

Ana Requena

Ana Requena, coautora de la investigación del caso Julio Iglesias: "Estaría bien saber por qué ha tardado tanto en pronunciarse"

Félix Revuelta

El presidente de Naturhouse alerta del impacto de la subida del SMI en las pymes: "A los fuertes hay que ponerles quizás más impuestos"

José Yélamo

José Yélamo se "vacía" en El Desafío, por dentro y por fuera: "He llorado mucho en el programa"

Publicidad