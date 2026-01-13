Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 13 de enero

Jaime Astrain se luce con un pleno en el Una de Cuatro: “La chaquetilla le ha dado suerte”

El exfutbolista, que ya arrolló en La Pista en el pasado programa, ha sumado otra prueba brillante en esta visita a Pasapalabra.

Jaime Astrain se luce con un pleno en el Una de Cuatro: “La chaquetilla le ha dado suerte”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Es difícil ser más perfecto que Jaime Astrain en esta visita a Pasapalabra. Particularmente en este programa, Roberto Leal ha destacado lo bien que le queda la cazadora y, encima, el exfutbolista ha vuelto a lucirse en una prueba. Ha hecho un fantástico pleno en el Una de Cuatro, un día después de haber acertado a la primera en La Pista con un temazo de Antonio Flores.

Roberto Leal le pone tensión al triunfo de Jaime Astrain en La Pista: “Quería hacerle sufrir”

En esta ocasión, Jaime se ha exhibido con aficionado al cine. No lo parecía al principio, cuando Roberto le ha dado las cuatro primeras opciones y el invitado parecía no saber de qué iba el tema. El juego ha comenzado con Bichos, Seven, Pulp fiction y Spanish movie. El invitado ha empezado la prueba y casi también la ha terminado.

En realidad, Jaime se ha equivocado ya en su última respuesta, justo cuando el tiempo de la prueba llegaba a su fin para el equipo naranja. Ha sido lo de menos, porque a Rosa ya no le ha dado tiempo a participar. Él solo ha conseguido 26 segundos. “Ha sido la chaquetilla, que le ha dado suerte”, ha bromeado Adriana Abenia. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Jaime Astrain se luce con un pleno en el Una de Cuatro: “La chaquetilla le ha dado suerte”

Jaime Astrain se luce con un pleno en el Una de Cuatro: “La chaquetilla le ha dado suerte”

María Rosa contra El Pascu: insólito duelo de nombres y apodos en Pasapalabra

María Rosa contra El Pascu: insólito duelo de nombres y apodos en Pasapalabra

sara carbonero

Sara Carbonero recibe el alta tras 11 días ingresada en un hospital de Lanzarote

Pacientes oncológicos fallecen por un fallo humano: "
Te lo contamos

El error humano que ha terminado con la vida de dos pacientes oncológicos en Burgos: "Se les multiplicó la dosis por seis"

Isabel Preysler
Última hora

Primera reacción de Isabel Preysler a las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias: "Está en shock"

Boticaria García
Salud

Boticaria García destapa aciertos y errores de la nueva pirámide alimenticia que propone Estados Unidos

Estados Unidos ha presentado un nuevo modelo de pirámide alimenticia que pone en primer lugar al chuletón. Algo que ha hecho saltar las alarmas de Boticaria García.

Paloma García-Pelayo
Exclusiva

Paloma García-Pelayo: "Julio Iglesias está preocupado por el impacto internacional, pero sus abogados van a por todas"

Nuestra colaboradora nos cuenta cuál ha sido la reacción de Julio Iglesias ante las acusaciones de agresión sexual de dos de sus exempleadas del hogar.

Ana Obregón

Ana Obregón defiende a Julio Iglesias tras ser acusado de agresión sexual: "Jamás en la vida ha tratado mal al servicio"

Julio Iglesias

Las demandantes de Julio Iglesias "fueron enviadas a hacerse pruebas ginecológicas" para poder trabajar en su casa

Julio Iglesias

Julio Iglesias, acusado de presunta agresión sexual: "Él estaba al tanto de la investigación, pero nunca obtuvimos respuesta"

Publicidad