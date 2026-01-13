Jaime Astrain se luce con un pleno en el Una de Cuatro: “La chaquetilla le ha dado suerte”

Es difícil ser más perfecto que Jaime Astrain en esta visita a Pasapalabra. Particularmente en este programa, Roberto Leal ha destacado lo bien que le queda la cazadora y, encima, el exfutbolista ha vuelto a lucirse en una prueba. Ha hecho un fantástico pleno en el Una de Cuatro, un día después de haber acertado a la primera en La Pista con un temazo de Antonio Flores.

En esta ocasión, Jaime se ha exhibido con aficionado al cine. No lo parecía al principio, cuando Roberto le ha dado las cuatro primeras opciones y el invitado parecía no saber de qué iba el tema. El juego ha comenzado con Bichos, Seven, Pulp fiction y Spanish movie. El invitado ha empezado la prueba y casi también la ha terminado.

En realidad, Jaime se ha equivocado ya en su última respuesta, justo cuando el tiempo de la prueba llegaba a su fin para el equipo naranja. Ha sido lo de menos, porque a Rosa ya no le ha dado tiempo a participar. Él solo ha conseguido 26 segundos. “Ha sido la chaquetilla, que le ha dado suerte”, ha bromeado Adriana Abenia. ¡No te lo pierdas en el vídeo!