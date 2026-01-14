Antena3
Mejores momentos | 14 de enero

El insólito final del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Ya políglota”

El concursante ha conquistado con sus versos a Adriana Abenia, Álex Clavero, Jaime Astrain y María Jesús y su acordeón.

El insólito final del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: "Ya políglota"

Alberto Mendo
Publicado:

Manu siempre es capaz de sorprender con su poema en Pasapalabra. Parece complicado tras 421 programas, pero ha vuelto a innovar en su despedida a los invitados. Además, se ha llegado a este momento justo tras “el subidón”, como ha dicho Roberto Leal, de María Jesús y su acordeón tocando en directo en el plató.

María Jesús y su acordeón, en plena forma en Pasapalabra: “Todavía hay que hacer muchos kilómetros”

Justo antes de empezar a jugar El Rosco, el concursante ha improvisado sus versos dedicados a la cantante y también a Adriana Abenia, Álex Clavero y Jaime Astrain. El guiño final, dedicado precisamente al exfutbolista, ha sido el más inesperado porque ha recurrido al inglés.

Roberto ha alucinado con los juegos de palabras que ha compuesto el concursante con los nombres y apellidos de estos concursantes. “Ya políglota”, ha destacado el presentador. ¡Descubre el poema al completo en el vídeo!

