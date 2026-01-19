El inesperado mensaje romántico de Canco Rodríguez en Pasapalabra: “Amor, te quiero”

Canco Rodríguez es uno de esos invitados que consigue siempre revolucionar el plató de Pasapalabra. Sin embargo, siempre deja como contrapartida alguna pincelada romántica. En una de sus anteriores visitas, interrumpió su conversación con Roberto Leal para para mandar “un mensaje de amor” a la mujer de su vida.

Esta vez ha hecho algo parecido, quizá mucho más inesperado e improvisado. Ha ocurrido antes de El Rosco, mientras charlaba con Roberto. El actor estaba resumiendo sus nuevos proyectos cuando ha expresado un deseo para este 2026: “Que mi familia me siga queriendo, por favor”.

Canco ha tenido un arrebato de sinceridad mirando directamente a la cámara: "A veces la cago, hago tonterías, pero soy un tío noble". Lanzando un beso, ha añadido: "Amor, te quiero".