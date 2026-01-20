“Hay una nueva prueba en Pasapalabra”: Roberto Leal sorprende con la mecánica del juego

Antena3
El presentador ha aprovechado el regreso de Torito al programa para dar esta noticia inesperada hasta para los concursantes, aunque ha tardado poco en aclárarlo.

Alberto Mendo
Año nuevo, ¿prueba nueva? Roberto Leal ha dado la sorpresa mientras presentaba al nuevo cuarteto de invitados que ha llegado para ayudar a Manu y a Rosa. En particular, lo ha comentado mientras saludaba a Torito, siempre un torrente de energía que revoluciona el plató en cada visita y ya hacía más de un año de la última.

“Hay una nueva prueba en Pasapalabra, vamos a contarlo”, ha anunciado Roberto. Añadiendo que releva al ¿Dónde Están?, ha explicado la dinámica del juego: “Nos dan una pelotita de ping pong y hay que colarla por aquí”, ha dicho, señalando los agujeros que dejaba el llamativo peinado de Torito. Las risas han estallado en el plató, comprendiendo que todo era una broma. Sin duda, el look del reportero ha llamado tanto la atención como el chándal que ha lucido Jordi Évole, que ha explicado el motivo.

El doble motivo por el que Jordi Évole viste chándal en Pasapalabra: “Va por ti, Juan”

Torito ha regresado cargado de energía y con mucho color, como ha demostrado con su traje rosa y con su efusivo abrazo a Roberto. De hecho, ha aprovechado para comprobar el gran estado físico del presentador: “Muy buen óvulo el de tu madre”. También ha hecho reír a todos con su comentario sobre la longevidad de Manu en Pasapalabra: “Vine cuando ni se afeitaba y ahora ya tiene la tarjeta dorada de Renfe”. ¡Descubre el momento al completo en el vídeo!

