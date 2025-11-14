El embrujo de José Mercé conquista Pasapalabra con una actuación inolvidable

Roberto Leal se quedó con las ganas de escuchar a José Mercé cantando ‘Por el amor de una mujer’, ya que esta canción les tocó a Manu y a Rosa en La Pista. El propio cantaor lamentó la mala suerte de los temas que le estaban tocando en la prueba musical, aunque en este programa no ha logrado aprovechar que justo haya sonado un clásico con versión flamenca.

Sin embargo, el invitado no se ha ido de Pasapalabra sin cantar. De hecho, ha sido el broche a su visita, justo antes de que se disputara El Rosco. Además, el presentador ha recordado que, entre sus proyectos, tiene “un jaleo muy bonito” con el disco y los conciertos versionando clásicos del compositor Manuel Alejandro.

“Este público maravilloso y todos mis compañeros se merecen que yo haga un cantecito y lo voy a hacer”, ha comentado José. A capela y en directo, el embrujo de su arte ha envuelto a los espectadores. ¡Disfrútalo en el vídeo!