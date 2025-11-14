Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 14 de noviembre

El embrujo de José Mercé conquista Pasapalabra con una actuación inolvidable

A capela y en directo, el cantaor ha puesto el broche a su visita regalando su arte con una canción.

El embrujo de José Mercé conquista Pasapalabra con una actuación inolvidable

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal se quedó con las ganas de escuchar a José Mercé cantando ‘Por el amor de una mujer’, ya que esta canción les tocó a Manu y a Rosa en La Pista. El propio cantaor lamentó la mala suerte de los temas que le estaban tocando en la prueba musical, aunque en este programa no ha logrado aprovechar que justo haya sonado un clásico con versión flamenca.

La oportunidad perdida de José Mercé: suena flamenco en La Pista… ¡y falla!

Sin embargo, el invitado no se ha ido de Pasapalabra sin cantar. De hecho, ha sido el broche a su visita, justo antes de que se disputara El Rosco. Además, el presentador ha recordado que, entre sus proyectos, tiene “un jaleo muy bonito” con el disco y los conciertos versionando clásicos del compositor Manuel Alejandro.

“Este público maravilloso y todos mis compañeros se merecen que yo haga un cantecito y lo voy a hacer”, ha comentado José. A capela y en directo, el embrujo de su arte ha envuelto a los espectadores. ¡Disfrútalo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu ofrece un pacto, ¡pero Rosa lo rechaza!: tenso final en El Rosco

Manu ofrece un pacto, ¡pero Rosa lo rechaza!: tenso final en El Rosco

El arte de Manu con su poema asombra a los invitados de Pasapalabra: “Estoy a vuestra Mercé”

El arte de Manu con su poema asombra a los invitados de Pasapalabra: “Estoy a vuestra Mercé”

El embrujo de José Mercé conquista Pasapalabra con una actuación inolvidable

El embrujo de José Mercé conquista Pasapalabra con una actuación inolvidable

La oportunidad perdida de José Mercé: suena flamenco en La Pista… ¡y falla!
Mejores momentos | 14 de noviembre

La oportunidad perdida de José Mercé: suena flamenco en La Pista… ¡y falla!

Rosa vive una situación insólita en La Pista: “Hoy abren los informativos con esto”
Mejores momentos | 14 de noviembre

Rosa vive una situación insólita en La Pista: “Hoy abren los informativos con esto”

María José Cantudo
Exclusiva

María José Cantudo vende su casa en nuda propiedad: "Allí va a vivir siempre, pero no tendrá la propiedad como tal"

Tras ganar la batalla judicial contra María José Nieto, conocemos la situación económica de María José Cantudo.

Bustamante
En plató

David Bustamante, sobre los 'haters': "Sufro por mi hija, es duro que se rían de su padre o se metan con su físico"

El cantante acumula 23 años de éxitos y sigue conquistando al público como el primer día. Sin embargo, recientemente ha tenido que enfrentarse a las críticas por su físico.

Andrés Burguera

Andrés Burguera carga de nuevo contra Pajares tras sus últimas declaraciones: "No obligo a nadie a tener una relación"

María, la niña del pompón

La historia de María, 'la niña del pompón': "Mis padres se dieron cuenta de que, si seguía escalando, podía perder la magia"

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo, sobre los ataques de Julián Contreras a Cayetano Rivera: "Es lamentable escuchar eso de un hermano"

Publicidad