Mejores momentos | 20 de enero

El doble motivo por el que Jordi Évole viste chándal en Pasapalabra: “Va por ti, Juan”

El comunicador ha comenzado su nueva visita al concurso con un mensaje velado a Juan del Val dentro del pique que los dos mantienen.

El doble motivo por el que Jordi Évole viste chándal en Pasapalabra: "Va por ti, Juan"

Alberto Mendo
Publicado:

Jordi Évole, siempre irreverente y directo, ha sorprendido al comienzo de su nueva visita a Pasapalabra por vestir un chándal. Además, ha elegido uno muy llamativo: verde con tres líneas blancas, por lo que podría ser hasta un guiño al Betis. “Vienes buscándome”, ha bromeado Roberto Leal, sevillista confeso.

El comunicador ha aclarado que este look se lo ha puesto por dos motivos, aunque no exactamente por el fútbol. La primera razón es por un amigo que tienen en común, Manu Sánchez. “Que va a ser uno de los protagonistas de nuestra temporada”, ha explicado el invitado, aludiendo a los nuevos programas de Lo de Évole en laSexta. Por otra parte, ese chándal responde a una alusión que hizo Juan del Val en un mensaje en su Instagram.

“El otro día comentó que había presentadores que iban con chándales impostados y me encantó la metáfora”, ha comentado Jordi. Los dos comunicadores mantienen un pique a raíz del premio Planeta. “Va por ti, Juan”, ha dicho el invitado. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

El presentador ha aprovechado el regreso de Torito al programa para dar esta noticia inesperada hasta para los concursantes, aunque ha tardado poco en aclárarlo.

Información falsa
Denuncia

Familiar de uno de los desaparecidos en el accidente de Adamuz: "Nos están llegando bulos sobre su paradero"

El accidente de Adamuz se ha convertido en una de las peores tragedias ferroviarias recientes, con al menos 42 muertos y decenas de desaparecidos. Mientras las familias esperan noticias en medio de la oscuridad, algunos se aprovechan de su dolor.

Amigo del maquinista fallecido

Habla un amigo del maquinista fallecido en la tragedia de Adamuz: "Cuando me lo dijeron pensé que era imposible"

Lola

La casualidad que salvó a Lola de morir en el accidente de Adamuz: "Me cambié de vagón para ir con mi amiga"

Trabajadora Alvia

Trabajadora de Alvia denuncia los temblores de los trenes: "No es un caso aislado y los comités no dan solución"

