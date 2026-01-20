El doble motivo por el que Jordi Évole viste chándal en Pasapalabra: “Va por ti, Juan”

Jordi Évole, siempre irreverente y directo, ha sorprendido al comienzo de su nueva visita a Pasapalabra por vestir un chándal. Además, ha elegido uno muy llamativo: verde con tres líneas blancas, por lo que podría ser hasta un guiño al Betis. “Vienes buscándome”, ha bromeado Roberto Leal, sevillista confeso.

El comunicador ha aclarado que este look se lo ha puesto por dos motivos, aunque no exactamente por el fútbol. La primera razón es por un amigo que tienen en común, Manu Sánchez. “Que va a ser uno de los protagonistas de nuestra temporada”, ha explicado el invitado, aludiendo a los nuevos programas de Lo de Évole en laSexta. Por otra parte, ese chándal responde a una alusión que hizo Juan del Val en un mensaje en su Instagram.

“El otro día comentó que había presentadores que iban con chándales impostados y me encantó la metáfora”, ha comentado Jordi. Los dos comunicadores mantienen un pique a raíz del premio Planeta. “Va por ti, Juan”, ha dicho el invitado. ¡No te lo pierdas en el vídeo!