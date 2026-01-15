Antena3
Carolina Ferre, de la euforia al bajón en La Pista: “Fállala, por favor”

A pesar de la petición de la presentadora, Canco Rodríguez no ha tenido piedad y ha acertado la canción a la primera.

Alberto Mendo
Roberto Leal tenía razón al asegurar que tanto Canco Rodríguez como Carolina Ferre iban a reconocer la canción que les había tocado en La Pista. Casi hasta les ha sobrado el fragmento musical, porque la sabían nada más escuchar unos pocos acordes. Por eso, el premio ha sido para el más rápido con el pulsador.

Carolina se ha levantado exultante pensando que tenía el turno. Sin embargo, ha pasado de la euforia al bajón al comprobar que el pulsador iluminado era el de Canco. “Fállala, por favor”, le ha pedido la presentadora a su rival. Sin embargo, el actor no ha tenido piedad y ha sumado su pleno al que había firmado Rosa justo antes con Beyoncé.

Subidón con Beyoncé y con el pleno de Rosa en La Pista: “Este rollo me va”

La concursante ha reconocido a la primera ‘Crazy in love’, una canción que incluso baila en casa… o eso ha asegurado.

Canco incluso se ha gustado a la hora de cantar ‘Quiero tener tu presencia’. Hasta lo ha escenificado: “Con mi cubatita en la mano, como siempre la he bailado”. ¡Dale al play!

Javier Rigau
Entrevista

Javier Rigau, el viudo de Gina Lollobrigida al que terminó demandando: "Estaba completamente sometida"

Rainieri
Exclusiva

Así es Frank Rainieri, el supuesto "enemigo" de Julio Iglesias al que su primo señala como la mano negra del escándalo sexual

Reina Sofía e Irene de Grecia
Última hora

La reina Sofía, "en paz y orgullosa de haber acompañado a su hermana", tras el fallecimiento de Irene de Grecia

Fallece Irene de Grecia, la hermana de la reina doña Sofía, a sus sus 83 años. Tras varios episodios en las que su salud preocupaba especialmente, la Casa Real confirma su muerte en la Zarzuela, donde vivía desde hace varios años.

Julio Iglesias
ÚLTIMA HORA

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, separados durante el escándalo sexual: "Ella está en Miami y él, en Punta Cana"

Tras ser acusado de agresión sexual, Julio Iglesias se encuentra en una de sus mansiones de Punta Cana, solo con sus abogados. Por su parte, su mujer Miranda Rijnsburger está en Miami, pero apoyándole desde la distancia.

Susana Uribarri

Susana Uribarri, amiga de Julio Iglesias: "Él nunca ha hecho contratos de confidencialidad, poca cosa tendría que ocultar"

Julio Iglesias

Testigo de los requisitos que supuestamente exigía Julio Iglesias a sus trabajadoras: "Si eran bajas o tenían el pelo feo, no las quería"

Abogado y portavoz de Amnistía Internacional

Las discrepancias sobre la denuncia a Julio Iglesias entre Amnistía Internacional y el abogado Joaquín Mockel: "Estos hechos si son reales son repugnantes"

