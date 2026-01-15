Carolina Ferre, de la euforia al bajón en La Pista: “Fállala, por favor”

Roberto Leal tenía razón al asegurar que tanto Canco Rodríguez como Carolina Ferre iban a reconocer la canción que les había tocado en La Pista. Casi hasta les ha sobrado el fragmento musical, porque la sabían nada más escuchar unos pocos acordes. Por eso, el premio ha sido para el más rápido con el pulsador.

Carolina se ha levantado exultante pensando que tenía el turno. Sin embargo, ha pasado de la euforia al bajón al comprobar que el pulsador iluminado era el de Canco. “Fállala, por favor”, le ha pedido la presentadora a su rival. Sin embargo, el actor no ha tenido piedad y ha sumado su pleno al que había firmado Rosa justo antes con Beyoncé.

Canco incluso se ha gustado a la hora de cantar ‘Quiero tener tu presencia’. Hasta lo ha escenificado: “Con mi cubatita en la mano, como siempre la he bailado”. ¡Dale al play!