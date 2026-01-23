La arriesgada receta de José Corbacho: emula a Arguiñano convirtiendo Pasapalabra en un programa de cocina

Pasapalabra es, en muchas casas, el aperitivo antes de la cena. En este programa, José Corbacho ha dado con su camisa una buena idea: “Unos huevos fritos siempre vienen bien”. Los estampados de la ropa del cómico siempre llaman la atención de Roberto Leal, que no se ha resistido a comentar este guiño gastronómico y a ampliarlo.

De hecho, Corbacho ha reconocido que los huevos fritos no son su comida preferida. “Tengo tres platos favoritos que empiezan por C”, ha revelado, casi a modo de posible enunciado para El Rosco con esa letra. Esos tres platos son “callos, canelones y caracoles”. Incluso ha apostillado que añadiría “una cuarta C, que son los calçots”.

Roberto le ha propuesto que se imagine todos sus platos preferidos juntos. Corbacho le ha aceptado esta receta e, incluso, le ha añadido otro ingrediente: “Con mucho caviar, que ahora se lleva mucho”. Aún quedaba otro toque que ha aportado el presentador de Pasapalabra: trufa. Ni Karlos Arguiñano se atrevería con este plato, ¿o sí? ¡Toma nota en el vídeo!