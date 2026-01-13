Álex Clavero pone “carita de pena” para ganar en La Pista con ‘La camisa negra’

La canción que les ha tocado a María Jesús y su acordeón y a Álex Clavero, en su segundo duelo en La Pista, es muy conocida. Sin embargo, la memoria le ha traicionado a la cantante con la letra y eso le ha permitido al cómico llevarse la victoria. El suyo ha sido uno de los grandes plenos de la tarde, junto con el de Jaime Astrain en el Una de Cuatro.

María Jesús y Álex se han trasladado al año 2004. La cantante ha sido más rápida con el pulsador y se ha apresurado a cantar en cuanto ha terminado de sonar el primer fragmento. Sin embargo, le ha salido “Tengo el corazón…”. Ahí se ha quedado bloqueada: “La sé pero no me sale”.

Álex ha recibido con ganas el rebote para hacer pleno con ‘La camisa negra’ y, de paso, completar un triplete de victorias musicales en el equipo de Manu. “Me ha visto con carita de pena”, ha bromeado el cómico sobre lo que le ha ocurrido a María Jesús. ¡Revive este momento en el vídeo!