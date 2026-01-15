El accidentado saludo de Canco Rodríguez a Roberto Leal en Pasapalabra: “Me has pisado”

Roberto Leal es muy de abrazar a los invitados en Pasapalabra cuando les da la bienvenida en cada programa. Sin embargo, con Canco Rodríguez se ha llevado algo más inesperado. “Me has pisado veinte veces, pero no pasa nada”, le ha dicho al oído entre las risas de los dos.

Como ha ocurrido tras la mesa, las cámaras no han podido captar el accidentado saludo. Por eso, Roberto ha revelado lo ocurrido: “No se ha visto pero me ha pisado fuerte”. Canco también lo ha explicado: “Y cuando he intentado quitarlo, he vuelto a pisar”. Además, con las botas que parecía llevar, casi ha dejado cojo al presentador.

Lo que sí ha enseñado Canco son sus gafas. “Son de gurú”, ha afirmado Roberto, que justo le estaba describiendo como “coach” por la filosofía que estaba mostrando para afrontar el año 2026. ¡Revive este momento en el vídeo!