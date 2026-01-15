“Le tengo una preparada…”: Mercedes sorprende a Roberto Leal con una sorpresa muy emotiva

La idea principal de Roberto Leal y Mercedes en Nos vamos de madre es que ella consiga superar sus miedos y demostrar que la edad es solo un número cuando hay ganas, vitalidad y energía.

Sin embargo, durante su visita a Edimburgo, también ha habido tiempo para que el presentador recibiese una sorpresa de lo más especial. “Le tengo una preparada… que no se lo espera”, vaticinaba ella antes de llevarle a conocer a una peña sevillista en Edimburgo.

Él creía que iban a un curso de gaita, pero un montón de seguidores del equipo de Nervión han sorprendido al presentador. “¿¡Pero esto qué es!?”, ha exclamado Roberto ante una sorpresa tan especial. ¡Haz click en el vídeo para ver este momento!