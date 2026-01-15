Antena3
Mejores momentos | 14 de enero

“Tengo el paladar muy exquisito”: Mercedes y Roberto Leal se enfrentan a una cata de Whisky

Roberto y su madre no han querido despedirse de Escocia sin probar su destilado más famoso.

Mercedes y Roberto Leal se enfrentan a una cata de Whisky

Como broche de oro a su paso por Edimburgo, Roberto ha traído a un amigo sevillano que lleva años viviendo en el país para hacer, junto a Mercedes, una cata de whisky, el destilado escocés más famoso.

Su madre, que aseguraba en un principio no haber entendido las normas del juego, ha dicho que todo lo que sea probar cosas nuevas le gusta y ha sorprendido siendo capaz de adivinar el precio de la mayoría de los alcoholes que han degustado.

De hecho, Mercedes ha demostrado tener el paladar muy exquisito, tal y como ella misma ha recocido, porque el whisky que más le ha gustado ha sido el más caro de todos… ¡Casi 2.000 euros la botella! ¡Así ha sido!

