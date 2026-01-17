Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desternillante

Roberto Leal y Mercedes recuerdan sus frases más icónicas durante el viaje a Edimburgo

El presentador y su madre han recordado algunos de los mejores momentos que vivieron en su paso por Escocia.

Roberto Leal y Mercedes recuerdan sus frases más icónicas durante el viaje a Edimburgo

Las frases más icónicas de Roberto Leal y Mercedes

Publicidad

El paso de Roberto Leal y Mercedes por Edimburgo no ha dejado a nadie indiferente. El presentador y su madre decidieron poner rumbo a la ciudad tras un test genético que se realizó ella y con el que descubrieron que tenía raíces escocesas.

Las aventuras fueron constantes durante todo el viaje y, como no podía ser de otra manera, ambos dejaron frases para el recuerdo. Ahora, algo más tranquilos y en plató, los protagonistas de Nos vamos de madre han recordado algunas de las expresiones más surrealistas que salieron de sus bocas.

El presentador y su madre han tenido que hacer un esfuerzo para rememorar los mejores momentos que vivieron. "Hay que ver las cosas que me has dicho...", ha dicho entre risas Mercedes echando las vista atrás y repasando los vaciles de Roberto. ¡No te lo pierdas!

Mercedes, al borde de las lágrimas en una de las aventuras más peligrosas que han vivido en Nos vamos de madre

Mercedes, al borde de las lágrimas en una de las aventuras más peligrosas que han vivido en Nos vamos de madre

Antena 3» Programas» Nos vamos de madre

Publicidad

Programas

El dardo de Roberto Leal a José Yélamo

El dardo de Roberto Leal a José Yélamo: “Podría hacer lo que él en laSexta, que está todo el tiempo con la mano en el bolsillo”

El Hormiguero rinde homenaje a Chris Pratt con un espectacular experimento químico

El Hormiguero rinde homenaje a Chris Pratt con un espectacular experimento químico

La impresionante estadística de Rosa en 2026: los datos de su mejor racha en Pasapalabra

La impresionante estadística de Rosa en 2026: los datos de su mejor racha en Pasapalabra

Roberto Leal y Mercedes recuerdan sus frases más icónicas durante el viaje a Edimburgo
Desternillante

Roberto Leal y Mercedes recuerdan sus frases más icónicas durante el viaje a Edimburgo

María José Campanario tras su increíble apnea
Mejores momentos | Programa 2

María José Campanario tras su increíble apnea: “Me he acordado de las veces que me ha dicho Jesús que soy una luchadora”

Juan del Val implacable con Nuria Roca:
Mejores momentos | Programa 2

Juan del Val implacable con Nuria Roca: “Aquí no puedes venir a que se te vea la carta que se te cae”

El miembro del jurado se ha puesto serio con la invitada antes de que haya realizado su actuación.

Laura Moure y Jorge Fernández
AVANCE

La ruleta de la suerte noche arranca con grandes sorpresas: “Tenemos unos premios ¡impresionantes!”

La edición especial de La ruleta de la suerte arranca por todo lo alto, pero cumpliendo con el reparto de premios y diversión.

Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío:

Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío: “Me lo he currado mucho y me han motivado los aplausos de la gente”

El error garrafal que dejó a David sin dinero, sin gajos y sin oportunidad en La ruleta de la suerte

El error garrafal que dejó a David sin dinero, sin gajos y sin oportunidad en La ruleta de la suerte

Irene de Grecia

La reina Sofía despide a su hermana: así ha sido la especial relación entre la emérita e Irene de Grecia

Publicidad