Roberto Leal y Mercedes recuerdan sus frases más icónicas durante el viaje a Edimburgo

El paso de Roberto Leal y Mercedes por Edimburgo no ha dejado a nadie indiferente. El presentador y su madre decidieron poner rumbo a la ciudad tras un test genético que se realizó ella y con el que descubrieron que tenía raíces escocesas.

Las aventuras fueron constantes durante todo el viaje y, como no podía ser de otra manera, ambos dejaron frases para el recuerdo. Ahora, algo más tranquilos y en plató, los protagonistas de Nos vamos de madre han recordado algunas de las expresiones más surrealistas que salieron de sus bocas.

El presentador y su madre han tenido que hacer un esfuerzo para rememorar los mejores momentos que vivieron. "Hay que ver las cosas que me has dicho...", ha dicho entre risas Mercedes echando las vista atrás y repasando los vaciles de Roberto. ¡No te lo pierdas!