Mejores momentos | 14 de enero

“Qué mal lo he pasado…”: Roberto Leal y Mercedes se enfrentan a una trepidante aventura en mar abierto

Ambos han experimentado lo que es la adrenalina navegando en un barco a toda velocidad.

El objetivo de Roberto Leal en Nos vamos de madre es que Mercedes supere algunos de sus miedos. En esta ocasión, tras conocer que ella tiene raíces escocesas, han puesto rumbo a Edimburgo para acercarse más a sus orígenes.

Sin embargo, pese a que podía parecer un retiro espiritual, el paso del presentador y su madre por la ciudad no iba a ser un paseo. Roberto ha conseguido engañarla para subir a un barco de alta velocidad diciéndole que iban al mar para ver delfines.

“Esto se va a volcar, te lo digo”, se ha escuchado decir a Mercedes cuando la embarcación ha cogido velocidad. Al bajarse, ya algo más tranquila, ella ha afirmado que lo ha pasado muy mal y que no ha visto “ni una sardina”. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» Nos vamos de madre

Programas

El increíble espíritu de superación de Mercedes: “Estoy orgullosa de mí misma”

Así ha sido la entrevista completa a Antonio Banderas en El Hormiguero

¡Espectacular! 'Godspell, El Musical' llena de magia y energía el plató de El Homiguero
Momentazo

Consejos para evitar un incendio en el domicilio: así deberías actuar
Toma nota

Los 'huevos de Antonio': el plato con el que David de Jorge ha dejado boquiabierto a Antonio Banderas
¡Apunta la receta!

El colaborador de El Hormiguero ha vuelto a sorprender a los espectadores del programa con una peculiar receta

El desternillante test de Juan Carlos Ortega sobre Antonio Banderas: "Hay que vivir la vida"
Imperdible

El humorista ha preparado un surrealista sketch donde ha sometido a la inteligencia artificial a un test sobre Antonio.

La profunda crítica social de Antonio Banderas en El Hormiguero: "No hay nadie que me represente"

Antonio Banderas recuerda el 'golpe de suerte' que le abrió las puertas de su profesión: "Yo vivía en una pensión"

El día que detuvieron a Antonio Banderas por una obra de teatro: "Nos tiraron al suelo y nos esposaron"

