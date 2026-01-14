Mejores momentos | 14 de enero
“Qué mal lo he pasado…”: Roberto Leal y Mercedes se enfrentan a una trepidante aventura en mar abierto
Ambos han experimentado lo que es la adrenalina navegando en un barco a toda velocidad.
El objetivo de Roberto Leal en Nos vamos de madre es que Mercedes supere algunos de sus miedos. En esta ocasión, tras conocer que ella tiene raíces escocesas, han puesto rumbo a Edimburgo para acercarse más a sus orígenes.
Sin embargo, pese a que podía parecer un retiro espiritual, el paso del presentador y su madre por la ciudad no iba a ser un paseo. Roberto ha conseguido engañarla para subir a un barco de alta velocidad diciéndole que iban al mar para ver delfines.
“Esto se va a volcar, te lo digo”, se ha escuchado decir a Mercedes cuando la embarcación ha cogido velocidad. Al bajarse, ya algo más tranquila, ella ha afirmado que lo ha pasado muy mal y que no ha visto “ni una sardina”. ¡Imperdible!
