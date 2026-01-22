“¡Qué buena soy!”: el increíble pique de Roberto Leal y Mercedes en su reto de golf

Uno de los retos que Roberto Leal le ha planteado a Mercedes durante su paso por Marrakech ha sido el aprender a jugar al golf. Ambos han recibido una clase rápida de cómo pegarle a la bola y no han tardado en picarse.

El presentador le ha propuesto jugar un hoyo en el green y ver quién era capaz de meterla antes. El perdedor, según han estipulado, debía invitar a una cena al otro esa misma noche.

Mercedes ha sido la clara ganadora y no ha dudado en restregárselo a su hijo. “Me da un coraje…” ha dicho Roberto antes de asegurar que estaba mostrando su lado más “chulesco”. ¡Así ha sido!