“Esto se trata de que lo superes tú”: Mercedes lleva a Roberto Leal en quad por el desierto

El primer reto al que se iba a enfrentar Mercedes en Marrakech no le podía dar más miedo. Roberto Leal ha preparado para una excursión en quad y ella debía ser la encargada de conducir el vehículo.

Pese al miedo inicial que ha experimentado, una vez más ha demostrado estar echa de otra pasta y se ha atrevido a manejarlo. “Estás superando todos los retos que se te proponen”, le ha dicho Roberto Leal.

Finalmente, Mercedes se ha atrevido incluso a pilotar en una rampa donde el quad parecía descontrolarse. ¡Dale a play y no te pierdas este momentazo!