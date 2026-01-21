Antena3
Mejores momentos | 21 de enero

“Esto se trata de que lo superes tú”: Mercedes lleva a Roberto Leal en quad por el desierto

El presentador ha retado a su madre a darle una vuelta en quad por el desierto.

El primer reto al que se iba a enfrentar Mercedes en Marrakech no le podía dar más miedo. Roberto Leal ha preparado para una excursión en quad y ella debía ser la encargada de conducir el vehículo.

Pese al miedo inicial que ha experimentado, una vez más ha demostrado estar echa de otra pasta y se ha atrevido a manejarlo. “Estás superando todos los retos que se te proponen”, le ha dicho Roberto Leal.

Finalmente, Mercedes se ha atrevido incluso a pilotar en una rampa donde el quad parecía descontrolarse. ¡Dale a play y no te pierdas este momentazo!

Roberto Leal y Mercedes se enfrentan a una trepidante aventura en mar abierto

El equipo de ciencia ha traído al plató a un músico con un talento indescriptible.

La concursante coruñesa ha logrado sacar “volatinero” y se ha plantado a dos letras del bote de 2.650.000 euros, un listón de nuevo exigente para su rival.

