Esta noche, a las 23:00 horas
“¿¡Dónde estamos!?”: esta noche, Mercedes y Roberto Leal acaban en Marrakech por error
El regalo envenenado del presentador a su madre les ha llevado hasta Marrakech.
Roberto Leal ha dejado boquiabierta a Mercedes regalándole una preciosa lámpara mágica. Sin embargo, la sorpresa ha sido aún mayor cuando, al frotarla, ha salido un genio que le ha concedido un deseo.
El presentador le ha dicho que pidiese un apartamento en la playa, un coche grande o ropa cara… pero ella ha optado por elegir un viaje a modo de retiro tranquillo y que no le molestase mucha gente.
El genio parece que no le ha entendido y les ha teletransportado directamente a la medina de Marrakech. “Hablas muy rápido, te lo tengo dicho”, le reprochaba Roberto a Mercedes. ¡No te pierdas las aventuras de esta noche en Nos vamos de madre!
