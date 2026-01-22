Después de la tormenta, llega la calma: el relajante paseo en globo de Roberto Leal y Mercedes

El paso de Roberto Leal y Mercedes por Marrakech ha sido todo un viaje de altura. Después de vivir una cena en el aire con unas condiciones meteorológicas horribles, el presentador ha querido volver a llevar a su madre al cielo de Marruecos, pero, esta vez, para vivir algo más tranquilo.

Ambos se han atrevido a subirse a un globo aerostático para disfrutar de una de las experiencias más relajantes de su vida. Pese al miedo inicial que ha pasado Mercedes y lo complicado que ha sido subir, los dos han coincidido en que ahí arriba se vive una paz diferente.

“Parece mentira que esto pueda volar”, comentaba ella desde las alturas antes de comenzar el descenso. Aunque la experiencia haya sido de lo más relajante, la vuelta a tierra no ha sido tan placentera como se esperaban. ¡Imperdible!