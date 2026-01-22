Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 21 de enero

Después de la tormenta, llega la calma: el relajante paseo en globo de Roberto Leal y Mercedes

Ambos han puesto el broche de oro al viaje viviendo una de las experiencias que más paz les ha transmitido.

Después de la tormenta, llega la calma: el relajante paseo en globo de Roberto Leal y Mercedes

Publicidad

El paso de Roberto Leal y Mercedes por Marrakech ha sido todo un viaje de altura. Después de vivir una cena en el aire con unas condiciones meteorológicas horribles, el presentador ha querido volver a llevar a su madre al cielo de Marruecos, pero, esta vez, para vivir algo más tranquilo.

Roberto Leal y Mercedes sufren en su experiencia gastronómica más aterradora: “Lo he pasado muy mal”

Ambos se han atrevido a subirse a un globo aerostático para disfrutar de una de las experiencias más relajantes de su vida. Pese al miedo inicial que ha pasado Mercedes y lo complicado que ha sido subir, los dos han coincidido en que ahí arriba se vive una paz diferente.

“Parece mentira que esto pueda volar”, comentaba ella desde las alturas antes de comenzar el descenso. Aunque la experiencia haya sido de lo más relajante, la vuelta a tierra no ha sido tan placentera como se esperaban. ¡Imperdible!

“¿¡Dónde estamos!?”: esta noche, Mercedes y Roberto Leal acaban en Marrakech por error

“¿¡Dónde estamos!?”: esta noche, Mercedes y Roberto Leal acaban en Marrakech por error

Antena 3» Programas» Nos vamos de madre

Publicidad

Programas

Después de la tormenta, llega la calma: el relajante paseo en globo de Roberto Leal y Mercedes

Después de la tormenta, llega la calma: el relajante paseo en globo de Roberto Leal y Mercedes

Roberto Leal y Mercedes sufren en su experiencia gastronómica más aterradora: “Lo he pasado muy mal”

Roberto Leal y Mercedes sufren en su experiencia gastronómica más aterradora: “Lo he pasado muy mal”

“¡Qué buena soy!”: el increíble pique de Roberto Leal y Mercedes en su reto de golf

“¡Qué buena soy!”: el increíble pique de Roberto Leal y Mercedes en su reto de golf

“Esto se trata de que lo superes tú”: Mercedes lleva a Roberto Leal en quad por el desierto
Mejores momentos | 21 de enero

“Esto se trata de que lo superes tú”: Mercedes lleva a Roberto Leal en quad por el desierto

Así ha sido la entrevista completa a Carmen Machi y Paco León en El Hormiguero
Mucho humor

Así ha sido la entrevista completa a Carmen Machi y Paco León en El Hormiguero

Esperansa Grasia
Sección

Los trucos más locos, y útiles, de Esperansa Grasia que triunfaron en El Hormiguero

La colaboradora nos ha vuelto a sorprender con estos consejos que no han dejado indiferente a nadie.

¡Un talento sobrenatural! Alberto de Paz deja boquiabiertos a Carmen Machi y Paco León con su oído relativo
Espectacular

¡Un talento sobrenatural! Alberto de Paz deja boquiabiertos a Carmen Machi y Paco León con su oído relativo

El equipo de ciencia ha traído al plató a un músico con un talento indescriptible.

Rosa hace acrobacias en El Rosco, pone el listón en 23 aciertos... ¡y deja a Manu en el alambre!

Rosa hace acrobacias en El Rosco, pone el listón en 23 aciertos... ¡y deja a Manu en el alambre!

Torito, fuera de control en La Pista: pone ‘Clima tropical’ en el plató con un dominicano

Torito, fuera de control en La Pista: pone ‘Clima tropical’ en el plató con un dominicano

Rosa se lleva las manos a la cabeza: la lía en el último segundo en el ¿Dónde Están?

Rosa se lleva las manos a la cabeza: la lía en el último segundo en el ¿Dónde Están?

Publicidad