La sincera reacción de Manel Fuentes a algunos de los caprichos más sorprendentes: "Gente habrá para todo"

Manel Fuentes está preparado para afrontar una nueva temporada de Atrapa un millón. El concurso pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa (40 fajos de 25.000 euros cada uno), por lo que muchos sueños pueden cumplirse con ese premio.

Las parejas de concursantes podrían incluso permitirse caprichos como los que hemos planteado al presentador. Tiene que clasificarlos entre "rico, riquísimo o millonario", aunque hay algunos que son tan sibaritas que reacciona de forma sincera: "Gente habrá para todo"

A pesar de estar acostumbrado a descubrir objetivos insólitos con el dinero, Manel alucina con aquellos que facturan una maleta para una escapada de dos días, aún más con quienes tienen un seguro para sus zapatillas blancas y ya flipa con quienes se duchan con agua de Fiji, entre otros antojos. ¡Dale al play!