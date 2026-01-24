Antena3
Mejores momentos | 24 de enero

La promesa de un padre a su hijo en Atrapa un millón: la saga de los Benjamines la seguirá… ¡su perro!

Benjamín hijo ha explicado que, como aún no se plantea tener hijos, la herencia del nombre recalará en su mascota. ¿Qué le parece a Benjamín padre?

Benjamín hijo, concursante de Atrapa un millón

Manel Fuentes ha conocido a los Benjamines en este programa de Atrapa un millón. Son padre e hijo y comparten nombre: Benjamín. Además, se dedican a la misma profesión, como han contado al presentador: ambos son médicos, aunque en diferentes especialidades. Por si fuera poco, la mujer de uno y la novia de otro también se dedican a la medicina.

Así regresa Atrapa un millón esta noche: los Benjamines, padre e hijo, estrenan la nueva temporada

Padre e hijo se han animado a participar con un sueño relacionado con el abuelo, que también se llamaba Benjamín. Ante esa casualidad con el nombre, Manel ha preguntado si la saga va a seguir. “Hijos no tengo, por ahora tampoco hay plan”, ha contado el más joven del clan. Por eso, para asegurar la continuidad del nombre, le ha hecho una promesa a su padre: “Que por lo menos al perro le llamaría Benjamín”.

Volviendo al objetivo del dinero, la pareja de concursantes ha explicado que Benjamín abuelo construyó una casa en un pueblo de Madrid y ahora quieren rehabilitarla con diversas reformas. De esta forma, podrían hacer allí los planes familiares. ¡Descubre en el vídeo cómo lo han contado!

