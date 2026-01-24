La promesa de un padre a su hijo en Atrapa un millón: la saga de los Benjamines la seguirá… ¡su perro!

Manel Fuentes ha conocido a los Benjamines en este programa de Atrapa un millón. Son padre e hijo y comparten nombre: Benjamín. Además, se dedican a la misma profesión, como han contado al presentador: ambos son médicos, aunque en diferentes especialidades. Por si fuera poco, la mujer de uno y la novia de otro también se dedican a la medicina.

Padre e hijo se han animado a participar con un sueño relacionado con el abuelo, que también se llamaba Benjamín. Ante esa casualidad con el nombre, Manel ha preguntado si la saga va a seguir. “Hijos no tengo, por ahora tampoco hay plan”, ha contado el más joven del clan. Por eso, para asegurar la continuidad del nombre, le ha hecho una promesa a su padre: “Que por lo menos al perro le llamaría Benjamín”.

Volviendo al objetivo del dinero, la pareja de concursantes ha explicado que Benjamín abuelo construyó una casa en un pueblo de Madrid y ahora quieren rehabilitarla con diversas reformas. De esta forma, podrían hacer allí los planes familiares. ¡Descubre en el vídeo cómo lo han contado!